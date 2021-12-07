На Украине будут лишать гражданства людей, имеющих российский паспорт

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроект, который предполагает, что власти страны будут лишать гражданства людей, имеющих российский паспорт или служивших в российской армии. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

«Президент Владимир Зеленский внес в парламент неотложный законопроект — «О гражданстве Украины». Его будут отбирать за использование на территории страны совершеннолетним гражданином «документов иностранца, вследствие чего создается угроза национальной безопасности, национальным интересам Украины». Также паспорта могут лишить за установление факта прохождения военной службы по контракту в России», — говорится в публикации.

Согласно последнему пункту законопроекта лишить гражданства могут любого украинца, который получил российский паспорт. Кроме этого, в отношении таких граждан будут введены штрафы и им может грозить уголовная ответственность, если они, например, работали на российском оборонном предприятии в Крыму.

Ранее Зеленский заявил, что стоит внимательно изучить возможное введение дополнительных ограничений для россиян на въезд в страну и проверить, соответствуют ли текущие ограничения интересам национальной безопасности страны.