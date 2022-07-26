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Политика

Британия ввела санкции против российских губернаторов за то, что они губернаторы

Великобритания внесла в санкционный список глав 29 регионов России

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Губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Тюменской области Александр Моор (слева направо)

Губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Тюменской области Александр Моор (слева направо)

ТАСС/РИА «Новости»
Власти Британии расширили антироссийские санкции, в списках оказались главы 29 регионов России. Среди них – губернаторы Брянской, Курской и Воронежской областей, а также главы Коми, Башкирии, Якутии и ЯНАО. Ограничен въезд в Великобританию также для экс-журналиста RT Грэма Филипса. Некоторые губернаторы встретили включение в санкционные списки с иронией.

Британское правительство расширило санкции в отношении России. Под персональные ограничения попали главы 29 регионов РФ, им будет запрещен въезд в Великобританию, будут также арестованы их активы на территории Соединенного Королевства.

«Они попали в санкционный список из-за того, что являются руководителями российских регионов», — сообщается на сайте британского кабмина.

Санкции введены против губернаторов Амурской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Самарской, Новосибирской, Саратовской, Оренбургской, Тамбовской областей.

В санкционном списке также числятся главы Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Республики Коми, Якутии и Ямало-ненецкой автономной округа, а также главы Алтайского, Ставропольского и Красноярского краев.

Под санкциями Британии оказались также глава Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Севастополя Михаила Развожаев и глава Минюста Константин Чуйченко. Кроме того, ограничительные меры коснулись главы правительства Донецкой народной республики Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства Луганской народной республики Владислава Кузнецова.

Введены санкции также против племянников миллиардера Алишера Усманова – по данным британских властей, их зовут Сарвар и Санжар Исмаиловы.

Наконец, ограничения также ввели против британского журналиста Грэма Филипса, он ранее работал в качестве стрингера на телеканал RT.

Реакции губернаторов

Часть включенных в санкционные списки глав российских регионов отреагировали на это в ироническом ключе.

Тюменский губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале лаконично написал: «Ну, наконец-то!»

«С усмешкой принял новость о том, что попал под британские санкции. Ведь это еще одно красноречивое свидетельство тому, что сегодня мы с командой в приграничном регионе все делаем правильно. Я – патриот своей страны и Воронежской области и буду исполнять свой долг на своем посту с полной самоотдачей каждый день. Служу России», — написал в свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что находится под санкциями с 2014 года, не представляет свою жизнь вне России.

«Я под санкциями с 2014 года, когда начали строить Крымский мост. За рубежом нет и не было ни счетов в банках, ни недвижимости. Свою жизнь не представляю вне России и без России», — передает слова губернатора его пресс-служба.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил: «Дождался!»

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