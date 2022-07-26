«Руководство Израиля на разных уровнях дает антироссийские оценки»

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос о возможном закрытии в России Еврейского агентства «Сохнут» лежит в правовой плоскости, им занимается Минюст. По ее словам, Москва сожалеет, что Израиль «занял неконструктивную и необъективную позицию» в отношении России – в том числе по украинскому вопросу. Сотрудник израильского ТВ рассказал «Газете.Ru», что в Израиле связывают трения между двумя странами с проукраинской позицией нового премьер-министра Яира Лапида.

Вопрос о возможном закрытии в России автономной некоммерческой организации «Еврейское агентство «Сохнут» находится в правовой плоскости и является ответственностью российского Минюста. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Когда были даны со стороны руководства Израиля на разных уровнях антироссийские оценки... и когда позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону... она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада,— это, действительно, вызвало вопросы», — добавила она.

По словам Захаровой, российские власти сожалеют о занятии Израилем «неконструктивной и необъективной позиции» в отношении РФ, «в том числе по украинскому вопросу».

Басманный суд Москвы до конца июля рассмотрит ходатайство московского управления министерства юстиции России о закрытии агентства «Сохнут», которое занимается вопросами репатриации евреев в Израиль. Кроме того, московский Минюст предлагает исключить «Сохнут» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). «Беседа по данному иску назначена судьей на 28 июля», — сообщили в пресс-службе суда «Интерфаксу». По ее словам, претензии Минюста связаны с нарушением «Сохнутом» законодательства России при осуществлении своей деятельности.

Корреспондент одного из крупнейших коммерческих телеканалов Израиля Keshet 12 заявил «Газете.Ru» на условиях анонимности, что причинами ситуации вокруг «Сохнута» в стране считают, во-первых, опасения Кремля из-за «утечки мозгов» из России, во-вторых – ухудшение российско-израильских отношений после визита президента США Джо Байдена в Израиль и президента РФ Владимира Путина в Иран.

Кроме того, добавил собеседник, новый премьер-министр Израиля Яир Лапид «более проукраинский», чем предыдущий глава правительства Нафтали Беннет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 июля заявил, что возникшая ситуация никак не связана с «утечкой мозгов».

«Нет, это не связано с «утечкой мозгов», это связано с соблюдением российского законодательства», — сказал представитель Кремля журналистам. Он также переадресовал вопрос к Минюсту РФ.

Ранее о том, что «Сохнут» заподозрили в организации «утечки мозгов», сообщал израильский телеканал Reshet 13. В распоряжении СМИ оказалось письмо, «направленное российскими властями в Израиль». В документе значилось, что агентство в первую очередь организует репатриацию граждан России еврейского происхождения, которые занимаются бизнесом и наукой.

Израильский журналист также заявил «Газете.Ru», что в СМИ идет дискуссия о том, актуально ли вообще сегодня Еврейское агентство «Сохнут», поскольку «люди могут просто сесть на самолет [и прилететь в Израиль]».

«Но я думаю, что [«Сохнут» важен], потому что они помогают с бумажной волокитой – а теперь люди боятся, что документы не будут составлены правильно и они не смогут уехать», — добавил собеседник.

24 июля премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для его страны, однако закрытие офисов агентства «Сохнут» в РФ станет серьезным событием, которое повлияет на отношения двух стран.

Власти Израиля решили отправить в Россию правительственную комиссию. Однако членам делегации якобы не выдали российские визы.

Лапид поручил после этого МИДу Израиля подготовить серию «политических мер». Экс-посол Израиля в Москве Цви Маген отметил, что еврейское государство может перестать придерживаться нейтралитета в украинском конфликте или даже присоединиться к западным санкциям в отношении РФ.

«Газета.Ru» запросила официальный комментарий агентства «Сохнут», к моменту публикации материала его не предоставили.