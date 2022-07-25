«Тактика кнута и пряника»: Израиль готовит меры воздействия на Москву из-за «Сохнута»

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить ряд ответных мер на случай, если Россия ликвидирует агентство «Сохнут», содействующее репатриации в Израиль, и закроет его офисы. В Совфеде надеются, что странам все же удастся мирно решить все вопросы, и кризис будет погашен в самом начале.

Отмена нейтральной позиции по Украине

Как пишет издание Israel Hayome, хотя Москва не назвала причин для закрытия офисов агентства «Сохнут», официальные лица Израиля считают, что это связано с отношением страны к спецоперации на Украине. Власти уверены, что необходимо выработать тактику общения с Россией, предусматривающую и «кнут», и «пряник».

Источник рассказал Israel Hayome, что члены израильской делегации, которые должны были вылететь в Москву в субботу, чтобы попытаться убедить российские власти прекратить действовать против агентства «Сохнут», не смогли отправиться в путь, так как Россия не подтвердила их визы.

«Ожидается, что Лапид, который также является министром иностранных дел, рассмотрит ряд возможных мер и примет решение в ближайшие дни <…> Тем не менее, ожидается, что Израиль примет выберет осторожный подход», — говорится в статье.

Бывший посол в России и на Украине Цви Маген заявил Israel Hayome, что у Иерусалима есть несколько вариантов оказания давления на Москву.

«Израиль может изменить свою де-факто нейтральную позицию в отношении войны на Украине. Конечно, это может иметь неблагоприятные последствия с российской стороны, но тем не менее это вариант. Кроме того, Израиль может присоединиться к санкциям Запада в отношении России, частью которых он на данный момент не является», — сказал дипломат.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил в беседе с «Газетой.Ru», что у России всегда были «очень хорошие» отношения с Израилем, страны тесно сотрудничали в экономической и политической сферах.

«Я думаю, что премьер-министр Израиля немного горячится. Не надо с Россией говорить подобным тоном. Для меня это не очень обычно, потому что всегда израильские руководители находили правильный тон в беседе с нами <…> Я надеюсь, что Израиль не пойдет по пути конфронтации. Тем более, что мы знаем, что Израиль не присоединялся ни к каким антироссийским санкциям, начиная с 2014 года», — сказал Джабаров.

Сенатор также надеется, что «болезненную реакцию» Израиля удастся преодолеть. Он призвал страны сесть за стол переговоров и решить все вопросы, касающиеся агентства «Сохнут».

«Я думаю, что этот кризис не должен разрастаться, а должен быть погашен в самом начале. Есть такие возможности, есть желание обеих стран продолжать тесное взаимодействие и сотрудничество в сферах, которые выгодны обоим государствам», — заключил он.

Конфликт с Минюстом России

Агентство «Сохнут» занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.

11 июля в Минюсте рассказали, что с 30 мая по 27 июня ведомство проверяло документы «Сохнута». Но итоги проверки не были раскрыты. 21 июля Минюст РФ попросил ликвидировать еврейское агентство. Об этом РИА «Новости» сообщили в Басманном суде Москвы. Там уточнили, что претензии Минюста связаны с нарушением «Сохнутом» законодательства России при осуществлении своей деятельности. Рассмотрение иска назначено на 28 июля.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер сказал РИА «Новости», что ликвидация «Сохнута» может ускорить отъезд евреев из России, так как они расценивают такие действия как «недружественное проявление» в отношении Израиля.

«Я считаю, что это серьезное непонимание роли «Сохнута». Практически нет такой страны в мире, где живут евреи и где при этом не работал бы «Сохнут», — сказал Каннер.

В свою очередь израильский адвокат, член общественного совета РЕК Эли Гервиц заявил агентству, что после 24 февраля число обращений о репатриации в Израиль из России выросло в 25 раз, более 10 тысяч человек уже уехали за это время. Он считает, что ситуация вокруг «Сохнута» вряд ли скажется на потоке.

В субботу газета Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщила, что «Сохнут» разрабатывает секретный план по перемещению своего московского офиса в Израиль.

В тот же день премьер-министр Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, и закрытие офисов агентства «Сохнут» будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.

Он также поручил делегации юристов быть готовой выехать в Москву, как только будет получено российское одобрение переговоров, и «приложить все усилия» для урегулирования вопроса.