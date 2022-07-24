«Террористическая пропаганда». Анкара недовольна митингом курдов в Швеции

Сотрудника посольства Швеции в Анкаре вызвали в субботу в турецкий МИД, чтобы обсудить прошедший ранее в Стокгольме многотысячный митинг курдов и их сторонников, передает Reuters. МИД Швеции подтвердил, что беседа действительно состоялась, но не раскрыл ее деталей. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил отозвать согласие на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если те не ужесточат борьбу с организациями, которые Анкара считает террористическими. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Курды, проживающие в Швеции, и их сторонники 9 июля вышли на центральную площадь в Стокгольме в знак протеста против сделки, заключенной с Анкарой ради вступления шведов и финнов в НАТО. Демонстрация прошла под лозунгом «Нет шантажу Турции, не делайте курдов предметом вашего грязного торга». Также выкрикивались лозунги «Эрдоган — убийца» и «Швеция не должна быть врагом курдов».

Сопредседатель Национального конгресса Курдистана (КНК) Ахмед Карамус, выступая на акции, назвал соглашение «предательством» как курдов, так и шведов. Он подчеркнул, что условия сделки идут вразрез как со шведским законодательством, так и «с человеческими ценностями».

«Как они могли использовать курдов в качестве разменной монеты для переговоров с кровожадной турецкой администрацией, которая больше не имеет ничего общего с правами человека? Никто не имеет права называть курдов террористами только потому, что этого хочет Турция», — приводит его высказывания Medya News.

Депутат от Левой партии Даниэль Риазат заявил, что всегда будет солидарен с борьбой курдов: «Я критически отношусь к Социал-демократической партии. Каждая их сделка с Турцией приводит к гибели курдов. Эта политика очень неправильная. Они не должны были снимать эмбарго на поставки оружия в Турцию».

Участники демонстрации также цитировали слова министра иностранных дел Швеции Анн Линде: «Курды говорят, что у них нет друзей, кроме гор, но мы также друзья курдов».

В акции приняли участие тысячи человек, были собраны подписи за исключение Рабочей партии Курдистана (РПК) из списка «террористических организаций».

Реакция Анкары

23 июля турецкий МИД вызвал представителя посольства Швеции в Анкаре в связи с «террористической пропагандой» в Стокгольме, передает телеканал SVT со ссылкой на МИД Швеции.

«Мы можем подтвердить, что состоялась встреча между представителем посольства Швеции в Анкаре и МИД Турции», — заявили в министерстве.

Шведское дипведомство при этом отказалось раскрыть тему и детали разговора. «Швеция следует трехстороннему соглашению, которое было заключено с Финляндией и Турцией, и будет применять его в соответствии со шведским законодательством», — добавили в МИД.

Угрозы Эрдогана

29 июня на саммите лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. 5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Пятнадцать из тридцати государств-членов Североатлантического альянса ратифицировали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Для вступления в альянс с 1 июля 2022 года Швеция согласилась ужесточить закон о террористических преступлениях в рамках достигнутого с Турцией соглашения. Речь в том числе шла об ужесточении мер против запрещенной в Турции РПК и экстрадиции 73 ее членов. Стокгольм и Хельсинки также сняли эмбарго на продажу оружия Анкаре и поддержат участие Турции в Постоянном структурированном сотрудничестве Евросоюза в области безопасности и обороны

18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара заморозит процесс вступления Швеции и Финляндии в альянс, если они не выполнят условия соглашения, касающиеся противодействия террористическим организациям. «Хочу еще раз напомнить, что если Швеция и Финляндия не предпримут необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим этот процесс», — сказал тогда турецкий лидер.

Он подчеркнул, что Турция придерживается четкой позиции, а «все остальное — дело Швеции и Финляндии».