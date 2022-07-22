«Бастион русского мира»: Приднестровье хочет присоединиться к России

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти республики намерены добиться независимости страны, а затем войти в состав России. По его словам, еще в 2006 году опрос граждан показал, что подавляющее большинство жителей региона поддерживают курс на присоединение к России. В Госдуме считают Приднестровье «бастионом русского мира на Днестре».

Курс на Россию

В этом году исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта было подписано 21 июля 1992 года. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев дал интервью РИА «Новости», в котором обозначил позицию граждан ПМР по вопросу независимости.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы и «вряд ли кто-то в состоянии их оспорить».

Глава МИД ПМР подчеркнул, что «Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно».

Согласно открытым источникам, 17 сентября 2006 года среди граждан Приднестровья провели опрос. Их спросили, хотят ли они сохранить курс на международное признание ПМР и войти затем в состав России или предпочитают вернуться в состав Молдавии. За первый вариант проголосовали 94,6% населения республики, за второй – лишь 3,4%. 2% не смогли определиться с ответом. Молдавия же взяла курс на интеграцию с Румынией, в составе которой Приднестровья никогда не было.

«Уникальные» миротворцы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил «Газете.Ru», что глава приднестровского МИД решил напомнить о принципиальной позиции жителей республики в связи с тем, что в последнее время Молдавия и Украина нагнетают обстановку вокруг региона.

«Заявление (Игнатьева – «Газета.Ru») подчеркивает тот факт, что на фоне демонстративного сближения Молдавии с НАТО и ЕС, все чаще звучащих заявлений из Кишинева о своей поддержке Украины, о различных недружественных выпадах в адрес России, в этот момент Приднестровье – такой бастион русского мира на Днестре – считает своим долгом подтвердить позицию», — сказал Затулин.

По его словам, миротворческая миссия России в Приднестровье «является уникальной, поскольку за время, прошедшее с ее начала, не было ни жертв, ни разрушений, ни обстрелов, ни серьезных нарушений режима прекращения огня». Депутат отметил, что власти Молдавии в последнее время не только «создавали сложности для Приднестровья», но также хотят «сдать» свою страну Румынии. Об этом, например, свидетельствует тот факт, что президент Молдавии не скрывает свое румынское гражданство.

В том, что жители Приднестровья – соотечественники граждан России, «нет сомнений», продолжил депутат.

Представитель ПМР в Объединенной контрольной комиссии, сопредседатель ОКК Олег Беляков сказал «Газете.Ru», что пока в Приднестровье действует миротворческая миссия, жители могут рассчитывать на поддержание безопасности в регионе. По его словам, «в настоящее время жители Приднестровья чувствуют себя защищенными от актов насилия и агрессии».

«В принципе, я рассчитываю, что в России готовы [к присоединению]. Приднестровье никогда не отделяло себя от России. Долгие годы мы разделяем чаяния России во всех направлениях – политике и жизни. Надеемся, что в России отнесутся к этому достаточно благосклонно», — добавил он.

«Наши пути разошлись»

Накануне первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не допустит сценария с выводом российских миротворцев из Приднестровья, несмотря на планы властей Молдавии.

«Миротворческие силы, в которых принимают участие и российские военнослужащие, всегда были оплотом предсказуемости и спокойствия, гарантией безопасности на левом берегу Днестра. Любые попытки безответственных политиков в Кишиневе поставить под сомнение эту роль миротворцев, продавить изменение формата миротворческой операции с выводом из региона российских войск приведут к дестабилизации и неизбежному возобновлению кровопролития. Мы этого сценария не допустим, хотя бы потому, что в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России», — сказал он на «круглом столе» в Совфеде.

В свою очередь директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заметил, что действия Молдавии по блокаде Приднестровья могут привести к разморозке приднестровского конфликта, а этого допустить нельзя.

«Вызывает также беспокойство тенденция отхода Кишинева от нейтралитета, который закреплен в конституции страны. Мы видим, как сегодня происходит сближение Молдавии с НАТО вопреки ее внеблоковому статусу», — добавил Полищук.

Президент ПМР заявил в интервью «Парламентской газете», что Приднестровье и Молдавия – два отдельных государства, которые выбрали противоположные пути развития.

«Наши с Молдовой пути давно разошлись <…> Что бы там ни пытались говорить о некоей целостности, Молдова ее разрушила еще три десятилетия назад, развязав войну», — считает глава непризнанного государства.

История конфликта

Согласно открытым источникам, к моменту начала конфликта Приднестровье было самым экономически развитым районом бывшей Молдавской ССР. Оно расположено на левом берегу Днестра и населено приблизительно в равных долях русскими, украинцами и молдаванами. Еще в 20-х годах прошлого века после падения монархии в России территория Приднестровья была преобразована в Молдавскую АССР со столицей в Тирасполе и вошла в состав Украинской ССР.

После того как Румыния в 1940-м году вернула СССР Бессарабию, вновь приобретенную территорию объединили с Приднестровьем и преобразовали в Молдавскую ССР со столицей в Кишиневе.

В 1989 году во время «парада суверенитетов» Верховный совет Молдавии принял закон о языке, согласно которому регион в том числе перешел на румынское правописание, а область использования русского языка сократилась, что вызвало негодование жителей Приднестровья. Уже в 1991 году Верховный совет Молдавии принял декларацию о независимости. В ответ ПМР также провозгласила свою самостоятельность. Молдавия ее не признала. Руководство страны задумалось о силовом возвращении мятежников.

Важным затруднением для быстрого решения проблемы было расположение на территории Приднестровья четырнадцатой советской армии. Тогда она оказалась в необычном статусе: солдаты одновременно были военнослужащими СССР, гражданами Молдавии и жителями Приднестровья. Так как основная масса армии состояла из уроженцев ПМР и людей, давно осевших на этой территории, был высок риск, что она вступит в конфликт на стороне Приднестровья.

Военные действия начались 1 марта 1992 года, когда молдавские силы напали на одну из воинских частей бывшей Советской армии для захвата оружия. В апреле 1992 года президент России Борис Ельцин издал указ о переводе 14-й советской армии под юрисдикцию России и назначил ее командующим генерала Александра Лебедя. Силам 14-й армии удалось оттеснить молдавские и приднестровские формирования от линии соприкосновения и разместить в образовавшемся коридоре российский миротворческий контингент. Конфликт был заморожен.

Стороны противостояния сели за стол переговоров, но договориться о чем-либо они не смогли до сих пор.