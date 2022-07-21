«В пожилом возрасте опасны любые инфекционные болезни». Байден заболел коронавирусом

Американский президент Джо Байден заболел коронавирусом, несмотря на полный курс вакцинации, несколько ревакцинаций и строгое соблюдение санитарных мер. Как сообщил его личный врач, у политика легкие симптомы — насморк и сухой кашель. Он продолжит выполнять свои обязанности, но в режиме самоизоляции. COVID-19 Байдену диагностировали на фоне очередной волны пандемии в Соединенных Штатах, на этот раз вызванной вариантом BA.5.

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, результат сданного сегодня теста оказался положительным. «Он прошел полный курс вакцинации, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы. Начал принимать Paxlovid», — сообщили в администрации политика.

В соответствии с рекомендациями Байден будет соблюдать режим самоизоляции, но продолжит в полной мере выполнять свои обязанности. Этим утром он уже связался с сотрудниками Белого дома по телефону, позже примет участие в запланированных встречах через Zoom. Политик вернется к обычному режиму работы, как только получит отрицательный результат теста.

«Для полной прозрачности Белый дом будет ежедневно предоставлять обновленную информацию о состоянии президента, поскольку он продолжает выполнять все обязанности, находясь в изоляции», — говорится в сообщении.

В четверг президент должен был вылететь в Пенсильванию, чтобы выступить с речью о насилии с применением огнестрельного оружия, а затем провести выходные в своем доме в Уилмингтоне, штат Делавэр. Обе поездки пришлось отменить.

Как уточнил лечащий врач американского политика Кевин О'Коннор, у главы государства сегодня появился насморк, а вечером накануне — сухой кашель. Кроме того, он пожаловался на повышенную утомляемость.

Препарат Paxlovid, который прописали Байдену, производит фармацевтическая компания Pfizer. Это ингибитор протеазы + ритонавир. Он рекомендован пациентам с высоким риском госпитализации и серьезных осложнений, но легкими симптомами. Президенту США в ноябре исполнится 80 лет, он самый старый президент в истории США.

«Возрастной иммунодефицит»

Российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что для заразившегося коронавирусом Байдена инфекция может быть опасна из-за «возрастного иммунодефицита». По ее словам, политику необходимо полностью повторить детскую вакцинацию.

«В пожилом возрасте опасны любые инфекционные болезни. Это связано с тем, что главные защитники от инфекций - иммунные клетки пожилых людей — перестают нормально работать. Кроме того, их количество резко уменьшается. Эта ситуация называется «возрастной иммунодефицит». Для того, чтобы с ним бороться, необходимо полностью повторить детскую вакцинацию в старшем возрасте. Кроме того, каждый год нужно проходить вакцинацию от гриппа. А теперь, видимо, еще и от коронавируса. Тогда антитела, выработанные с помощью вакцин, будут убивать инфекцию при попадании в организм», — заключила она.

Первая леди страны Джилл Байден сейчас находится в запланированном турне по штатам Мичиган и Джорджия. «Я разговаривала с ним всего несколько минут назад, он в порядке», — сообщила она о состоянии мужа журналистам в Детройте.

Как проинформировал пресс-секретарь первой леди Майкл ЛаРоса, в четверг миссис Байден сдала отрицательный результат на Covid, поэтому не стала корректировать свои планы. Она следует рекомендациям CDC по социальному дистанцированию и ношению масок.

Кто в группе риска

Медицинский отдел Белого дома проинформирует всех, кто близко контактировал с президентом, включая членов Конгресса и представителей прессы. Предыдущий тест на COVID-19 президент сдал 19 июля, и он был отрицательным.

20 июля Байден посетил мероприятие в Массачусетсе, посвященное борьбе с изменениями климата. Там также присутствовали сенаторы Элизабет Уоррен и Эд Марки, посланник по климату Джон Керри и советник по вопросам климата Джина Маккарти. О появлении у них признаков болезни не сообщается.

На прошлой неделе Байден впервые посетил Саудовскую Аравию, где встретился с королем и наследным принцем страны, а также лидерами Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Израиля.

Согласно 25-й поправке к Конституции, если состояние Байдена серьезно ухудшится, исполнять обязанности президента США должна будет вице-президент Камала Харрис. Она уже была исполняющим обязанности президента чуть больше часа в ноябре, когда Байдену делали анестезию во время колоноскопии. Белый дом уведомил, что сама Харрис сегодня тоже сдала тест, у нее отрицательный результат.

«В добром здравии»

С самого начала своей президентской кампании Байдену приходилось отбиваться от едких вопросов о его здоровье и преклонном возрасте. Согласно опросу Morning Consult, 50% респондентов не уверены, что Байден здоров. Только 40% опрошенных согласились с утверждением, что лидер нации «находится в добром здравии». Американский врач К. Дж. Бейкер в своей статье для издания American Thinker подчеркнул, что Байден, если его переизберут на второй срок, может не дожить до его окончания.

Накануне Байден объявил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей среды в том регионе, где он рос. «Когда мы переехали в Делавэр, я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <…> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла [автомобиля]. Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — рассказал президент.

Позже в Белом доме уточнили, что политик, говоря об обнаруженном у него раке, не имел в виду, что болеет им в настоящее время.

Байден, будучи кандидатом в президенты в 2020 году, предпринял чрезвычайные меры, чтобы не заболеть коронавирусом в начале пандемии. Он избегал большинства мероприятий, которые обычно проводятся во время предвыборной кампании. Политик также оставался в строгой изоляции в первые месяцы своего пребывания в должности. Количество сотрудников, с которыми он взаимодействовал, было ограничено, а представители СМИ регулярно проходили тестирование. Однако в последнее время, когда пандемия пошла на убыль, президент начал вести обычный образ жизни.

Байдену диагностировали коронавирус на фоне очередной волны COVID-19 в Соединенных Штатах, на этот раз вызванной вариантом BA.5. 13 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал все правительства ввести масочный режим, указывая на то, что новые подварианты коронавируса продолжают вызывать госпитализации и смерти по всему миру. В России за последние две недели доля подвидов «омикрон»-штамма BA.4 и BA.5 достигла 51,67%.