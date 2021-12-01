Трамп знал о заражении коронавирусом за три дня до дебатов с Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп получил положительный результат теста на COVID-19 еще за три дня до его первых дебатов против демократа Джо Байдена. Об этом заявил бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, передает The Guardian со ссылкой на его книгу The Chief's Chief («Начальник шефа»).

Медоуз пишет, что положительный тест на коронавирус Трампа пришел 26 сентября 2020 года. При этом каждый кандидат в президенты должен был предоставить отрицательный результат на COVID-19 за 72 часов до начала дебатов, которые прошли 29 сентября.

Бывший глава аппарата Белого дома пишет, что, несмотря на неприятные новости, все равно «ничто не могло остановить Трампа от того, чтобы пойти туда». При этом Медоуз отмечает, что повторный тест экс-главы Белого дома дал отрицательный результат.

29 сентября 2020 года между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом состоялись первые дебаты, которые прошли в перепалках с использованием непарламентских выражений. 2 октября было объявлено, что у Трампа и его жены Меланьи диагностирован COVID-19.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Байден заверяет своих сторонников в планах участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Тогда Байдену будет 81 год, а его действия в настоящий момент поддерживают около 40% населения.