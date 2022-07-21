«Очень ценю наши отношения»: о чем договорились Лавров и Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке, 21 июля 2022 года

Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили дополнительные поставки газа и развитие проекта АЭС «Пакш-2», а также спецоперацию на Украине. Лавров назвал переговоры содержательными и доверительными.

В ходе встречи Лавров также заявил, что Россия и Венгрия будут искать возможности сотрудничества, несмотря на санкции. Также он предупредил об опасности накачивания Киева западным вооружением, напомнил о границах полномочий Брюсселя и заявил о том, что жизнь заставит Евросоюз непредвзято взглянуть на происходящие на Украине события.

Нужно больше газа

На встрече в Москве Сийярто сообщил, что Будапешт хочет закупать у Москвы дополнительные объемы газа. Он отметил, что Венгрия уже приняла меры для приема дополнительных объемов газа через южное направление и интерконнектор на границе с Австрией и Словакией.

«Без российских источников такое количество дополнительного газа в Европе закупить просто невозможно. Поэтому мы в Венгрии предприняли все необходимые меры, чтобы мы могли принять дополнительно такое количество газа <…> то есть ежедневно мы можем принять 20 миллионов кубометров», — сказал глава МИД Венгрии.

Лавров в свою очередь заявил, что Москва незамедлительно рассмотрит просьбу Будапешта о дополнительных поставках газа.

Мирный атом Венгрии

Стороны также обсудили проект атомной электростанции «Пакш». Главы МИД решили продолжить работы над расширением венгерской АЭС.

«Мы подтвердили обоюдный настрой на продолжение в штатном режиме работы по расширению АЭС «Пакш» при содействии госкорпорации «Росатом», — сказал Лавров по итогам переговоров с Сийярто.

Борьба в ЕС

Также Лавров заявил, что европейская бюрократия хочет диктовать условия в ЕС и подчинить себе национальные правительства стран-членов. Он отметил, что в объединении идет борьба между ней и государствами вокруг полномочий Брюсселя

«С другой стороны, страны-члены, конечно же, хотят понимать, какой объем полномочий европейская бюрократия использует во благо странам-членам, а какой объем полномочий немножечко все-таки является предметом озабоченности и злоупотребления. Это внутреннее дело Европейского союза», — утверждает Лавров.

Спецоперация, ЕС и Порошенко

Кроме того, Лавров обратил внимание Сийярто на реакцию европейских государств на заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который ранее заявил о нежелании выполнять Минские соглашения. Лавров назвал стыдным молчание европейских лидеров в ответ на признание Порошенко.

«Недавно Порошенко сказал: я их подписывал, но выполнять-то их я не собирался, нужно было время выиграть, чтобы нас накачали современным оружием. Откровенно, цинично. И как тогда Европейский союз молча потакал саботажу минских договоренностей со стороны Киева, так и даже на это откровенное признание Порошенко никто никак не отреагировал <…> Мне кажется, это стыдно для серьезных государств, которые хотят заниматься серьезными проблемами всей внешней политики», — сказал российский министр.

Лавров в очередной раз напомнил об опасности накачивания Украины западным оружием. По его словам, действия России исходят из того, что Запад на определенном этапе поймет контрпродуктивность и опасность поставок вооружения Киеву

«Исходим из того, что наши западные соседи все-таки на каком-то этапе поймут абсолютную контрпродуктивность и опасность накачивания Украины современными видами вооружений, поощрения украинского режима к продолжению безумных действий по вооруженным нападениям на гражданских лиц, на собственных граждан», - отметил Лавров.

Большой брат из Вашингтона

Кроме того, Лавров считает, что жизнь заставит страны ЕС взглянуть на ситуацию на Украине непредвзято. Рано или поздно, полагает он, Евросоюзу придется заняться собственными проблемами.

«Предвзятость доминирует сейчас в позициях Брюсселя и Вашингтона и большинства европейских столиц. Надеюсь, жизнь заставит посмотреть на факты [на Украине] непредвзято, отказаться от искусственно выдуманных конфронтационных тактик и стратегий и все-таки заняться европейскими проблемами», — указал Лавров.

Он полагает, что действиями ЕС руководят США, и данный факт вызывает у него сожаление. Лавров выразил поддержку странам, которые настаивают на суверенной политике и не хотят терять национальные интересы, идентичность, культуру и религию.

«Печально видеть, как ЕС следует по пути, который указывают США, что коллективный Запад должен быть един: ни шагу назад, ни шагу влево-вправо — только вперед, куда укажет старший товарищ <…> Могу пожелать Евросоюзу, чтобы он преодолел нынешние трудности. Никто не заинтересован в том, чтобы в Европе были кризисы», — отметил он.

Итог встречи

Еще до начала переговоров с Сийярто Лавров назвал визит представителя Будапешта своевременным. По его словам, он позволит продолжить доверительный обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

По итогу встречи Сийярто заявил, что Венгрия хотела бы скорейшего урегулирования ситуации на Украине мирным путем и выступает за переговоры между Востоком и Западом.

«Венгрия не заинтересована в блоковом делении мира. Мы выступаем за диалог между Востоком и Западом», — высказался Сийярто.

Лавров в финале пресс-конференции отметил, что Москва и Будапешт тесно сотрудничают по разным направлениям международной политики и планируют искать и находить решения, которые сделают взаимодействие стран независимым «от капризов и попыток наказания». Он отметил, что развитию отношений двух стран мешает «откровенно русофобская политика Вашингтона».

«Я очень ценю наши отношения, наши сегодняшние переговоры подтвердили их долгосрочный, стратегический характер. И мы будем их всячески развивать», — сказал он, отметив, что переговоры с Сийярто были содержательными и прошли в доверительной и деловой атмосфере.