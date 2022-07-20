«Наступает новая эпоха»: Путин заявил, что мировая история переходит к новому этапу

В среду, 20 июля, в Москве состоялся форум «Сильные идеи для нового времени». На нем присутствовал и российский президент. Он говорил о доминировании «золотого миллиарда» человечества, поставках газа в Европу и политических изменениях в мире. Подробнее о заявлениях Путина – в материале «Газеты.Ru».

Мировая история переходит на этап, когда «только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста и стать примером для других» стран в вопросе качества жизни и отношении к человеку, когда он становится «не средством, а высшей целью», утверждает президент России Владимир Путин.

«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории,» – констатировал он.

По его мнению, в настоящее время «все больше и больше набирают оборот и силу» «необратимые» революционные изменения. Российский президент подчеркнул, что эти трансформации связаны с появлением альтернативы «существовавшему до сих пор однополярному мироустройству».

Путин считает, что однополярность не дает цивилизации развиваться. Поэтому как на национальном, так и на глобальном уровнях «идет выработка основ, принципов гармоничного, более справедливого, социально-ориентированного и безопасного миропорядка».

Во время своей речи на форуме в Москве Путин назвал «несправедливой» идею тотального доминирования «золотого миллиарда» человечества над остальными. По его мнению, она делит народы на сорта и имеет черты расизма.

«Почему «золотой миллиард» из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности. Она делит правду на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей. Лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск» – задается вопросом Путин.

Российский президент также считает, что у Запада будто и нет других вариантов модели развития будущего. По его словам, «золотой миллиард» занял свои позиции не только благодаря «каким-то реализованным идеям», но и «в значительной степени за счет грабежа других народов – и в Азии, и в Африке». Поэтому элиты «золотого миллиарда» очень боятся, что другие страны могут предложить миру свои модели развития.

Помимо этого, Путин затронул вопрос ухода многих иностранных компаний с российского рынка из-за спецоперации России на Украине. Он уверен, что этот процесс позволит России стать независимой от зарубежных технологий и заставит российские предприятия «шевелиться».

Отдельный блок его выступления был посвящен поставкам газа в Европу. В частности, он выразил свое мнение по поводу ремонта турбины для российского газопровода «Северный поток».

Ранее немецкая компания Siemens отправила устройство на ремонт в Канаду. Но Оттава запретила вывозить турбину обратно в Россию. В итоге ее возвращение задержалось, что привело к снижению поставок газа в Европу. Кроме того, до утра 21 июля «Газпром» проводит запланированное техническое обслуживание всех газовых объектов по цепочке добычи и логистики газа.

При этом Германия якобы договорилась с Канадой, что турбина будет возвращена. Однако «Газпром» так и не увидел соответствующий документ о возврате. Компания подчеркивает, что возврат двигателя и последующий капитальный ремонт других турбин для «Северного потока» напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода.

По словам Путина, если газовая турбина не будет доставлена в Россию, то по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн куб. м газа в сутки вместо нынешних 60 млн куб. м.

На форуме «Сильные идеи для нового времени» Путин поставил под сомнение качество ремонта газовой турбины.

«Говорят, что вернут эти машины, одну, во всяком случае, но в каком качестве вернут, каковы там технические параметры после выхода из этого планового ремонта? Может, возьмут и в какой-то момент отключат, и встанет «Северный поток», – предположил Путин.

Президент России также выразил мнение, что Канада не разрешает вернуть газовую турбину, так как сама как производитель нефти и газа хочет выйти на европейский рынок.

Тем временем, ЕС готовится провести зиму без российского газа, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, европейские страны могут продлить работу своих атомных и угольных электростанций.

Таким образом, страны Европы готовы пожертвовать ради санкций своим «зеленым курсом», основная цель которого достигнуть климатической нейтральности к 2050 году. При этом Путин ранее предлагал решение проблемы с поставками газа в Европу – запуск «Северного потока – 2». Но в ЕК и Германии категорически отказались от этой идеи.