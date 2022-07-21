ЕС и Британия вводят «золотое эмбарго» против России

Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против РФ, вводя частичный запрет на ввоз в страну российского золота, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Великобритании с 21 июля вступило в силу эмбарго на импорт золота из России. Поправки в положения о санкциях включают в себя также запрет на ввоз нефти и нефтепродуктов, угля и углепродуктов. При этом «золотое эмбарго» Брюссель и Лондон ввели частичное, с исключениями.

Седьмой пакет Евросоюза

Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций в отношении России, в том числе частичный запрет на импорт золота. Об этом заявила на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В новый санкционный список ЕС включены 55 физических и юрлиц России, также запрещены к ввозу товары двойного назначения.

По словам Фон дер Ляйен, этим же решением все действующие, введенные ранее санкции против Российской Федерации продлены до конца января 2023 года.

«Страны-члены [ЕС] утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля», — написала глава ЕК.

Фон дер Ляйен уточнила, что ограничения в отношении России вступят в силу после публикации в Официальном журнале Европейского союза, там же появятся все подробности нового пакета.

Разработанный в Евросоюзе новый пакет санкций против Москвы, основным пунктом которого считается эмбарго на закупки российского золота, не будет распространяться на ювелирные украшения, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на подготовленный Еврокомиссией проект ограничительных мер.

Издание утверждает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанное золото, золотые заготовки, а также золотые монеты и отходы или золотой лом.

«В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить лазейки, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну», — пишет Politico.

Ранее ЕС договорился запретить импорт российского угля, эмбарго должно вступить в силу в августе. После анонсирования запрета на импорт энергоносителя европейские экспортеры нарастили закупки российского угля до 4,7 млн тонн в мае 2022 года (это на 80% больше, чем в апреле).

При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что главной ограничительной мерой против России является прекращение к концу года закупок российской нефти.

«Да, Россия может продавать свою нефть на другие рынки, однако это преимущество ограничено тем, что Россия вынуждена давать высокие скидки на каждый баррель», — отметил он.

Британия отказалась от российского золота

С 21 июля в силу вступает запрет на импорт Великобританией российского золота. Об этом сообщается на сайте британского кабинета министров.

В положения об антироссийских санкциях также были внесены поправки.

«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольных продуктов и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямо или косвенно, этих товаров», — говорится в заявлении Лондона.

Санкции также запрещают предоставление финансовых услуг, посредничество и техническую помощь, связанные с указанными товарами.

«Запрет на ввоз угля вступит в силу 10 августа 2022 года, а запрет на ввоз нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года», — добавили в кабмине.

А что Америка?

В конце июня запрет на импорт золота из России ввели США. Он не коснулся золота, находившегося за пределами страны в момент вступления в силу эмбарго.

Доходы от экспорта золота составляют не больше 4–5% от общих доходов бюджета РФ, поэтому запреты западных стран покупать российское золото не окажут значимого влияния на экономику страны, полагают эксперты. Основным покупателем российского золота в последние три года была Великобритания (на ее долю приходится почти 90%).

Россия — один из крупнейших поставщиков этого металла. Ежегодно она экспортирует золото на несколько миллиардов евро. По данным Минфина и ФТС, в 2021 году российские предприятия произвели 346,4 т золота, а 87% продукции пошли на экспорт, который принес $17,4 млрд.

Основные покупатели на рынке золота — это Индия с потреблением порядка 800-900 тонн золота в год и КНР — около 1000 тонн.