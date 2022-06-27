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Американский экономист оценил последствия эмбарго США на золото из России

Экономист Шифф заявил, что запрет Байдена на покупку золота у России ударит по американцам

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Экономист Питер Шифф заявил, что решение президента США Джо Байдена наложить эмбарго на покупку золота у России ударит не по президенту России Владимиру, а по американцам. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«И снова от этого будут неприятные последствия. Байден ударит по американцам, а не по Путину, поскольку именно они будут платить больше», — отметил Шифф.

Аналитик также подчеркнул, президент США своим решением оказал России большую услугу.

26 июня президент США Джо Байден заявил, что страны G7 введут запрет на импорт российского золота.

Как считает госсекретарь США Энтони Блинкен, отказ стран «большой семерки» от импорта золота из России лишат ее примерно $19 млрд. По его словам, в связи с отказом от импорта драгоценного металла экономические показатели РФ могут сократиться почти на 15%.

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Санкции против России
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