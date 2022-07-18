Военная операция на Украине. День 145-й

Два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла» нашли российские силовики в Херсоне, в оборудованном украинскими диверсантами схроне — РИА «Новости».
Оба ПЗРК были обнаружены без пусковых устройств, «номера серии и партии не читаются». Украинские схроны с оружием российские силовики находят регулярно, но ПЗРК попадаются крайне редко, сообщает госагентство.
Турбина Siemens отправлена с ремонтного предприятия в Канаде самолетом в Германию и ориентировочно прибудет в Россию 24 июля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.
С учетом времени для установки турбины на компрессионной станции «Портовая» газоперекачивающее оборудование «Северного потока» должно начать работу в начале августа, пишет Ъ.
Охранник у входа на территорию компрессорной станции «Портовая»Алексей Куденко/РИА «Новости»
В понедельник вышла статья и немецкого канцлера Олафа Шольца — ее опубликовала Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Евросоюз не отменит санкции, введенные в отношении России из-за ситуации на Украине, если Москва и Киев заключат мирное соглашение на условиях Москвы, подчеркнул Шольц.
«Для России нет другого пути к соглашению с Украиной, чем тот, который может быть принят украинцами. <...> Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она нуждается в этой поддержке: экономической, гуманитарной, финансовой и поставками оружия. В то же время мы гарантируем, что НАТО не станет стороной войны», — говорится в материале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для «Известий» заявил, что «НАТОвские инструкторы и наводчики РСЗО уже руководят действиями ВСУ и националистических батальонов непосредственно на земле».
«Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато», — добавил Лавров.
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин не намерен пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта. Об этом он сказал, разговаривая по телефону с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
«Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит. Украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире», — сказал китайский министр.
«Би-би-си» сообщает, что в плен ДНР попал еще один британский подданный, зачисленный в ряды Нацгвардии Украины — некий Джон Хардинг из Сандерленда. Известно, что мужчина старше 50 лет.
Хардинг сдался в плен в мае на «Азовстали» в Мариуполе. МИД Великобритании сообщил, что обеспокоен его задержанием.
Британец воевал в Донбассе с 2018 года и говорил, что отправился туда «надеясь применить на практике навыки санинструктора».
Выход пленных украинских боевиков с «Азовстали»Министерство обороны РФ