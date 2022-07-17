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Политика

«Произошедшее с Хашогги возмутительно». О чем Байден говорил с саудовским принцем

Байден заявил, что саудовский министр сказал неправду о его разговоре с бен Салманом о Хашогги

Президент США Джозеф Байден не считает правдивыми утверждения госминистра по иностранным делам Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра. Чиновник из Эр-Рияда ранее рассказал, что якобы не слышал, как американский лидер заявил наследному принцу королевства Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом глава Белого дома рассказал в воскресенье, 17 июля, по возвращении из ближневосточного турне, передает ТАСС.

В пятницу Байден сообщил, что на состоявшейся встрече заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство в 2018 году Хашогги, сотрудничавшего с американской газетой The Washington Post.

Позднее государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сказал, что не слышал такого разговора. Его слова привел журналист телеканала Fox News. Президента США попросили уточнить, являются ли правдивыми эти высказывания саудовского министра.

«Нет», — ответил американский лидер.

Байдена также спросили, не сожалеет ли он о том, что они с Мухаммедом бен Сальманом приветствовали друг друга ставшим традиционным в условиях пандемии коронавируса соприкосновением сжатых в кулак рук. «Почему вы, ребята, не говорите о том, что имеет значение? Я рад ответить на вопросы, которые имеют значение», — обратился он к журналистам.

Американский лидер также выразил надежду на то, что инфляция в США начнет снижаться. По его словам, в ближайшее время станет ясно, намечается ли такая тенденция.

Разговор в Джидде

О том, что Байден в ходе общения с наследным принцем Саудовской Аравии якобы не утверждал, что тот виновен в убийстве Хашогги, сообщила в субботу журналистка телеканала Fox News Жаки Хайнрих со ссылкой на государственного министра по иностранным делам королевства.

«Адель аль-Джубейр недвусмысленно заявил, что «не слышал», как Байден говорил Мухаммеду бен Сальману о том, что верит в его ответственность за убийство Хашогги», — написала в Twitter корреспондент из пула Белого дома.

Переговоры с руководством Саудовской Аравии, на которых присутствовал кронпринц, президент США провел в Джидде. «Мы обсуждали права человека и необходимость политической реформы. Как и всегда, я ясно дал понять, что эта тема крайне важна для меня и для США», — рассказал Байден по итогам встречи.

«Что касается убийства Хашогги, то я поднял этот вопрос в самом начале встречи, четко дав понять, что я думал об этом тогда и что думаю сейчас», — добавил он.

Один из репортеров спросил, как Мухаммед бен Сальман отреагировал на его слова. «Он, по сути, сказал, что лично не несет ответственности за это», — ответил Байден.

Позднее президент США отметил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя в связи с убийством Хашогги. «Я не жалею ни о чем, что я говорил», — указал он, подчеркнув, что «произошедшее с Хашогги возмутительно».

Убийство журналиста

Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, будущего короля Саудовской Аравии считали в Национальной разведке США главным виновным в убийстве в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги, известного критическими статьями о политике Эр-Рияда.

Проживавший в США с 2017 года и сотрудничавший с The Washington Post журналист был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в результате конфликта.

В феврале 2021 года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Хашогги, и, по версии американской стороны, саудовский наследный принц якобы лично одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Тогда администрация США объявила о введении визовых ограничений в отношении 76 подданных королевства. Байден, будучи кандидатом на пост главы государства, пообещал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя». В Эр-Рияде выводы Вашингтона категорически отвергли.

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