«Произошедшее с Хашогги возмутительно». О чем Байден говорил с саудовским принцем

Об этом глава Белого дома рассказал в воскресенье, 17 июля, по возвращении из ближневосточного турне, передает ТАСС.
В пятницу Байден сообщил, что на состоявшейся встрече заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство в 2018 году Хашогги, сотрудничавшего с американской газетой The Washington Post.
Позднее государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сказал, что не слышал такого разговора. Его слова привел журналист телеканала Fox News. Президента США попросили уточнить, являются ли правдивыми эти высказывания саудовского министра.
«Нет», — ответил американский лидер.
Байдена также спросили, не сожалеет ли он о том, что они с Мухаммедом бен Сальманом приветствовали друг друга ставшим традиционным в условиях пандемии коронавируса соприкосновением сжатых в кулак рук. «Почему вы, ребята, не говорите о том, что имеет значение? Я рад ответить на вопросы, которые имеют значение», — обратился он к журналистам.
Американский лидер также выразил надежду на то, что инфляция в США начнет снижаться. По его словам, в ближайшее время станет ясно, намечается ли такая тенденция.
Разговор в Джидде
О том, что Байден в ходе общения с наследным принцем Саудовской Аравии якобы не утверждал, что тот виновен в убийстве Хашогги, сообщила в субботу журналистка телеканала Fox News Жаки Хайнрих со ссылкой на государственного министра по иностранным делам королевства.
«Адель аль-Джубейр недвусмысленно заявил, что «не слышал», как Байден говорил Мухаммеду бен Сальману о том, что верит в его ответственность за убийство Хашогги», — написала в Twitter корреспондент из пула Белого дома.
Переговоры с руководством Саудовской Аравии, на которых присутствовал кронпринц, президент США провел в Джидде. «Мы обсуждали права человека и необходимость политической реформы. Как и всегда, я ясно дал понять, что эта тема крайне важна для меня и для США», — рассказал Байден по итогам встречи.
«Что касается убийства Хашогги, то я поднял этот вопрос в самом начале встречи, четко дав понять, что я думал об этом тогда и что думаю сейчас», — добавил он.
Один из репортеров спросил, как Мухаммед бен Сальман отреагировал на его слова. «Он, по сути, сказал, что лично не несет ответственности за это», — ответил Байден.
Позднее президент США отметил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя в связи с убийством Хашогги. «Я не жалею ни о чем, что я говорил», — указал он, подчеркнув, что «произошедшее с Хашогги возмутительно».
Убийство журналиста
Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, будущего короля Саудовской Аравии считали в Национальной разведке США главным виновным в убийстве в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги, известного критическими статьями о политике Эр-Рияда.
Проживавший в США с 2017 года и сотрудничавший с The Washington Post журналист был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в результате конфликта.
В феврале 2021 года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Хашогги, и, по версии американской стороны, саудовский наследный принц якобы лично одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Тогда администрация США объявила о введении визовых ограничений в отношении 76 подданных королевства. Байден, будучи кандидатом на пост главы государства, пообещал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя». В Эр-Рияде выводы Вашингтона категорически отвергли.