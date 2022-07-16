«Не сможем вооружать Киев». В Италии объяснили, почему сейчас нельзя менять правительство

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что политический кризис в стране может помешать ей поставлять оружие на Украину. При этом он считает, что оппоненты премьер-министра Италии Марио Драги «выполняют работу» для президента России Владимира Путина.

«Русские празднуют»

Луиджи Ди Майо дал Politico телефонное интервью. Он обвинил критиков Марио Драги в том, что «действуют на благо» президента России Владимира Путина. Поэтому министр иностранных дел обратился к политическим партиям со «страстным и последним» призывом не свергать правительство во время заседания по поводу вотума недоверия, которое состоится на следующей неделе.

Глава итальянского МИД отметил, что беспорядки, охватившие правительство Марио Драги, угрожают лишить Украину «жизненно важной военной поддержки в ее борьбе против России».

«Русские прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства. Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие (на Украину). Это одна из многих серьезных проблем», — сказал Ди Майо.

По его словам, если правительство рухнет, оно продолжит выполнять свою работу с ограниченными полномочиями до окончания выборов. Министр полагает, что это может привести к «параличу» власти, лишив страну «права продолжать вооружать Украину, помогать семьям в условиях кризиса стоимости жизни или подписывать новые газовые соглашения для создания резервов на случай, если Россия закроет краны».

«Если правительство падет в среду, у нас не будет возможности подписывать новые энергетические контракты, и это серьезно, потому что мы приближаемся к зиме», — отметил глава итальянского МИД.

После принятия декрета о мерах экономической поддержки в четверг, 14 июля, в Сенате итальянского парламента состоялось голосование о доверии правительству страны. Несмотря на то, что совет министров получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители «Движения 5 звезд», которое входит в правящую коалицию.

В это же день президент Италии Серджо Маттарелла не принял прошение об отставке премьера страны Марио Драги. Поэтому премьер-министр вернется в парламент в следующую среду для окончательного решения о судьбе действующего правительства.

«Победа самодержавия над демократией»

Ди Майо отметил, что Драги был одним из «самых ястребиных западных лидеров», выступавших против Путина. Так как Италия является ключевым членом западного альянса, выступающего против «вторжения России на Украину», премьер страны был «одним из первых, кто предложил жесткие санкции и заморозку валютных резервов России, а также поддержал кандидатуру Украины в ЕС».

Глава итальянского МИД когда-то возглавлял «Движение 5 звезд», но месяц назад покинул партию из-за разногласий по вопросу отправки оружия на Украину. Он обвинил нынешнего лидера партии и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в том, что он «помогает Путину», стремясь свергнуть правительство одного из самых решительных противников Кремля.

«Невероятно то, что это экс-премьер-министр нападает на Драги, помогая путинской пропаганде и победе самодержавия над демократией», — подчеркнул Ди Майо.

Он добавил, что за последние несколько месяцев «Движение 5 звезд» несколько раз пыталось ослабить правительство, выступив против увеличения расходов Италии на оборону для выполнения обязательств перед НАТО, а также приняв в парламенте резолюцию против поддержки НАТО и Италии Украины.

В интервью глава МИД заявил, что одно из его главных опасений заключается в том, что Италия не сможет принять свой бюджет на 2023 год, который обычно согласовывается через парламент в период с июля по декабрь.

Если выборы состоятся в сентябре или октябре, новое правительство не сможет принимать решения в течение нескольких месяцев из-за сложностей, связанных с созданием коалиции, считает министр.

Ди Майо напомнил, что после последних выборов на формирование коалиции ушло 100 дней. Он полагает, что без Драги исполнительная власть также не сможет завершить правительственную программу реформ, санкционированных ЕС. А это значит, что Италия не получит выплаты по плану восстановления после пандемии, которые необходимы для экономики.

Однако министр по-прежнему надеется, что правительству удастся выстоять. Он отметил, что многие выступают за то, чтобы Драги сохранил свой пост: экономические институты и профсоюзы объединились в призыве оставить полностью функционирующее правительство.