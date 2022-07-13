ЕС установил правила блокады Калининграда

Еврокомиссия опубликовала разъяснения для стран Евросоюза по перевозке грузов из России. В частности, ЕК запрещает доставку автотранспортом ряда товаров через Литву в Калининград, однако запрет не распространяется на железнодорожные перевозки. В российском МИД назвали это решение «проявлением реализма и здравомыслия».

Еврокомиссия дала разъяснения по транзиту грузов в Калининград, перечислив разрешенные к провозу товары. В частности, под запрет не попали нефть и нефтепродукты, уголь, сталь и железо, дерево, цемент и другие «невоенные товары», однако их провоз должен быть предметом «целенаправленного, пропорционального и эффективного контроля» со стороны европейских властей.

«Особый вопрос возник в отношении ряда санкционных продуктов, в частности железа и стали, цемента и дерева, угля, нефти и нефтепродуктов. Транзит таких грузов по автомобильным дорогам не разрешен. Никакого специального санкционного режима для того же железнодорожного маршрута не предусмотрено с учетом обязательств стран-членов [ЕС] осуществлять эффективный контроль в соответствии с нормами ЕС», — говорится на сайте ЕК.

Страны – члены ЕС должны следить за тем, чтобы объемы транзита оставались в пределах средних величин за последние три года, в особенности в отношении реального спроса на данные товары в пункте назначения, указывается в сообщении. Кроме того, в наборе перевозимых товаров не должно быть «никаких необычных отклонений, которые могли бы привести к обходу режима санкций».

«Транзит военной продукции и технологий, а также продукции и технологий двойного назначения запрещен, независимо от вида транспорта», — добавляют в ЕК.

Государства-члены также должны обеспечить, чтобы подпадающие под санкции товары, незаконно ввезенные в Россию, не транспортировались дальше через таможенную территорию ЕС.

Разъяснения ЕК не адресованы конкретно литовским властям, а касаются всех стран ЕС, подчеркивается в сообщении.

Реакция РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в Москве подробно изучат разъяснения ЕК по транзиту. «Европейская комиссия меньше минуты назад опубликовала соответствующие разъяснения. Поэтому нам теперь нужно их изучить, и, я думаю, мы предоставим более подробную информацию», — подчеркнула она.

Чуть позже на сайте МИД появился комментарий, в котором разъяснения ЕК были названы «проявлением реализма и здравомыслия». «Хотя вопросы по содержанию данного документа у нас остаются. Безусловно, российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике», — говорится в заявлении ведомства.

В Москве подчеркнули, что «были в курсе подготовки Брюсселем соответствующих решений» и на протяжении четырех недель «находились в прямом контакте с представителями ЕС». Ранее представитель ЕК Эрик Мамер утверждал, что РФ и ЕС не вели переговоры по вопросу транзита грузов в Калининградскую область через Литву.

Руководитель пресс-службы калининградского правительства Дмитрий Лысков также заявил о необходимости лучше прояснить позицию ЕС, «прежде, чем делать выводы».

Ограничения когда-нибудь отменят?

Литва 18 июня перестала пропускать грузы из регионов РФ в Калининградскую область, если перевозимые товары включены в санкционные списки ЕС. Власти Вильнюса заявили, что не вводили односторонних санкций, а лишь «последовательно применяли санкции ЕС».

С 11 июля Литва, в соответствии с принятым в марте санкционным пакетом, расширила список товаров, запрещенных к транзиту. Ограничения коснулись поставок в регион бетона, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.

Калининградские власти настаивают на полном возобновлении транзита в том виде, каким он был до 17 июня.

Как ранее сообщили «Известия», в готовящемся седьмом пакете санкций будет отдельно прописана недопустимость ограничения поставок из России в Калининград. Источники издания утверждают, что речь идет как о железнодорожном, так и об автомобильном транзите.

По информации газеты, Вильнюс пока отказывается согласовать транзит. «Во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление. Вопрос сейчас на рассмотрении у литовской стороны», – рассказал собеседник «Известий».