«Не проглотил позор»: Штайнмайер потребовал извинений Зеленского за отмену визита в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал, чтобы его украинский коллега Владимир Зеленский извинился за неожиданную отмену его визита в Киев в апреле. Разговор двух президентов едва не закончился скандалом, сообщает Spiegel. Однако они смогли договориться: в ближайшее время Штайнмайер должен посетить Украину.

«Жестокое оскорбление»

Авторы статьи Spiegel отметили, что отказ украинского правительства принять немецкого президента Штайнмайера в апреле, когда тот был уже на полпути в Киев, «было жестоким оскорблением». Изданию также стало известно, что на прошлой неделе президенты поговорили по телефону. Они обсудили «войну, российскую агрессию и возможный визит федерального президента в Киев».

В Берлине до сих пор хотели бы знать, что происходило в Киеве в апреле, говорится в статье. Штайнмайер лишь получил небольшой документ вечером 12 апреля, в котором говорилось, что его визит был бы «более содержательным и приемлемым», если бы он состоялся «самостоятельно», а не в составе делегации лидеров Польши и стран Прибалтики. Также упоминались опасения по поводу безопасности и возможная перегрузка «логистических возможностей» Киева.

«Он (президент ФРГ) вернулся в Берлин, озадаченный и потрясенный. Дело вызвало международный резонанс. Федеральный канцлер Олаф Шольц говорил о «раздражающем» поведении Киева, которым он позже оправдывал свое нежелание самому посетить Украину», — говорится в материале.

Тем не менее, отмечает издание, с немецкой стороны «сразу же начались усилия по урегулированию ситуации». Вскоре доверенному лицу Штайнмайера удалось организовать первый телефонный разговор двух президентов, который состоялся 5 мая.

После разговора официально было объявлено, что он был «очень важен» для президентов: Штайнмайер выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев.

«Казалось, конфликт исчерпан. Но, судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу – но на этот раз из-за Штайнмайера», — говорится в статье.

Авторы Spiegel сообщили со ссылкой на источники, что Зеленский вначале «выразил сожаление» в связи с отменой апрельского визита и говорил о нем как «о крупном недоразумении». Украинский лидер также пригласил немецкого коллегу посетить Киев 8 мая. Но эта дата оказалась неудобной для немца.

«Федерального президента было не так легко смягчить. Говорят, что он потребовал, чтобы, прежде чем говорить о будущем, они сначала поговорили о прошлом. Отказ в визите стал историческим оскорблением, уникальным для главы государства мирного времени. Такое нарушение дипломатических конвенций неприемлемо, поэтому он хотел бы получить объяснение», — отмечается в материале.

Когда Зеленский заявил, что ничего не знал об этом процессе, Штайнмайер рассердился, так как вся корреспонденция была у него перед глазами, сообщает издание.

«Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости читать все это вслух сейчас», — настоял Штайнмайер.

Авторы статьи добавили, что Зеленскому все же удалось успокоить немца. Они также одобрили тот факт, что президент Германии «не проглотил позор», а «настойчиво противостоял» украинцу. После разговора двух политиков в начале июля, стало понятно, что конфликт исчерпан, и Штайнмайер вскоре все же посетит Киев.

«И на этот раз это должно быть действительно потрясающе», — считают в редакции Spiegel.

Отказ в визите

По инициативе своего польского коллеги Анджея Дуды Штайнмайер хотел поехать в Киев вместе с Дудой и лидерами балтийских стран. Визит был запланирован на 13 апреля и должен был продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной. Но в последний момент украинское правительство объявило визит немецкого президента нежелательным.

«Я был готов это сделать (поехать в Киев – «Газета.Ru»), однако, очевидно — и я должен принять это к сведению — в Киеве этого не захотели», — сообщил Штайнмайер 12 апреля.

Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский лично отказался от визита Штайнмайера. Согласно данным издания, причиной стали «тесные связи» между Штайнмайером и Россией в последние годы, а также тот факт, что президент ФРГ поддерживал проект газопровода «Северный поток — 2».

«Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией. <...>. Ему сейчас не рады в Киеве», — привел Bild слова украинского дипломата, пожелавшего остаться анонимным.

Кроме того, в офисе Зеленского пояснили, что от Берлина ждут конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из РФ, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине. Заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква заявил в эфире телеканала Welt, что в Киеве хотят, чтобы гости «привозили» бы результат.