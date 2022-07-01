Spiegel: власти ФРГ возмущены запретом Литвы на транзит грузов в Калининград

Власти ФРГ возмущены запретом Литвы на транзит подсанкционных грузов в Калининград, сообщают немецкие СМИ. Согласно позиции Берлина, перевозки из России в Россию должны быть разрешены, несмотря на санкции Евросоюза. Кроме того, Германия опасается, что Москва может применить силу для создания сухопутного коридора в Калининградскую область.

Правительство Германии возмущено действиями властей Литвы, запретившей транзит попадающих под евросанкции грузов из России в Калининградскую область. Об этом говорится в публикации немецкого журнала Der Spiegel.

«Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что «это транспорт из России в Россию, это разрешено»», — пишут авторы статьи.

Власти ФРГ опасаются, что конфликт с Россией может усугубиться из-за спора о транзите и Москва «применит силу для создания наземного коридора», отмечается в статье.

При этом 30 июня Литва заявляла о том, что немцы оказывают давление на Еврокомиссию, чтобы санкции «не распространялись на Калининград». При этом в Вильнюсе подчеркивают, что не меняли свое отношение к санкциям, в отличии от ЕС.

Евросоюз может опубликовать до 10 июля особое примечание к четвертому пакету санкций, который выведет калининградский транзит из-под санкций. 29 июня агентство Reuters со ссылкой на информированные источники заявило, что транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом.

«Торговля через Литву с российским эксклавом Калининградом может вернуться в норму в течение нескольких дней на фоне того, что европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», — утверждается в публикации.

Отмечается, что в текущий момент европейские чиновники ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима. Эти переговоры «прокладывают пусть к соглашению», которое может быть заключено в начале июля, если Литва снимет свои возражения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ждать решения Еврокомиссии по транзиту российских товаров. «Будем ждать объявления. Еврокомиссии хорошо известно о всех наших озабоченностях, де факто о положении дел. Поэтому будем ждать», — рассказал Песков.

Президент Литвы Гитанас Науседа в свою очередь говорил, что Вильнюс выполняет только требования санкционной политики Евросоюза и правила, установленные Еврокомиссией.

С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили транзит в Калининград множества товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Кроме того, перевозка нефтепродуктов в Калининград через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий.

Она добавила, что в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас «уже не до разговоров» и Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не будут сняты.

Литва не станет портить отношения с Евросоюзом из-за препятствий для транзита в Калининградскую область в рамках антироссийских санкций, заявил ранее «Ленте.ру» гендиректор Российского Совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Теоретически Литва может ввести какие-то индивидуальные санкции в отношении транзита, но вряд ли она станет нарушать дисциплину Евросоюза, тем более что Литве невыгодна такая транзитная война. Да, через Литву осуществляется транзит из России в Калининград, но и сама Калининградская область является транзитным коридором для Литвы в Польшу и европейские страны», — сказал он.