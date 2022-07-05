Британия включила в санкционный список дочь философа Дугина

Лондон расширил антироссийские санкции, распространив ограничения еще на семь физлиц и одно юрлицо. В списке оказались дочь философа Александра Дугина Дарья, соучредитель и совладелец информагентства Newsfront Михаил Синелин, замдиректора издания Евгений Глотов и якобы финансирующий издание предприниматель Юрий Федин. Еще часть людей связаны с «дезинформационным сайтом SouthFront».

Великобритания внесла семь физических и одно юридическое лицо из России в санкционный список. Данные о санкциях обнародованы на сайте британского кабмина.

Попавших под санкции Лондон обвиняет в «распространении дезинформации». Среди них — дочь российского философа-евразийца, политолога Александра Дугина Дарья.

«Меня наконец-то вычислили, но так и не узнали тему моей диссертации!» — отреагировала она в своем Telegram-канале PLATONOVA Z.

Кроме того, в списке оказались соучредитель и совладелец информационного агентства NewsFront Михаил Синелин, заместитель директора NewsFront Евгений Глотов и бизнесмен Юрий Федин, якобы финансирующий издание.

Остальные фигуранты списка, согласно позиции властей Британии, связаны с «дезинформационным сайтом SouthFront» – якобы предоставлявшая ему финансирование Аэлита Мамакова и собиравшая пожертвования на работу сайта Алена Чугулева.

Наконец, в санкционный список вошел базирующийся в Турции новостной сайт United World International.

«Имеются разумные основания полагать, что это он поддерживает или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», – говорится в причинах попадания под санкции United World International.

Близкий круг

29 июня Лондон обнародовал новый санкционный список в отношении россиян, которых считает «ближайшим окружением Путина». Британское правительство полагает, что, замораживая активы и запрещая въезд в Соединенное Королевство, ограничивает российским властям ресурсы для ведения боевых действий на Украине. Указанным лицам будет запрещен въезд в Великобританию, они также не смогут свободно распоряжаться активами в Британии.

В обновленном реестре есть предприниматели Владимир Потанин и Саид Гуцериев, а также губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель совета директоров «БТС-Моста» Руслан Байсаров.

Потанина британские власти называют «вторым богатейшим человеком России». «Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, приобретая «Росбанк» и доли в «Тинькофф Банке» после вторжения России на Украину», – говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо них, в списке фигурирует супруга Цивилева – председатель совета директоров «Колмар груп» Анна Цивилева. Ее британские власти считают «родственницей Путина». Официально данный статус Цивилевой не подтверждался.

В список попал и брат бизнесмена Михаила Гуцериева Саит-Салам – гендиректор «Корпорации А. Н. Д.». В списке также фигурируют фамилии председателя совета директоров и акционера «СПБ биржи» Ивана Тырышкина, командующего войсками Восточного военного округа Александра Чайко, первого замначальника Генштаба РФ Сергея Рудского и других российских военачальников.

Под санкциями теперь находятся такие организации, как инвестиционно-банковская компания Marshal.Global, Московский индустриальный банк, «Колмар», АО «Новые возможности», разработчик и интегратор банковского программного обеспечения R-Style Softlab. Британские власти считают, что R-Style Softlab может помочь российским банкам при отключении их от SWIFT, что снизит эффект санкций.