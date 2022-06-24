Военная операция на Украине. День 121-й

Один из пяти пострадавших после падения самолета в Рязани находится в реанимации — источник ТАСС.
Европа должна отказаться от дальнейшего ужесточения санкций против России начать переговоры с Москвой — советник премьера Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам.
ВСУ в ночь на пятницу обстреляли населенные пункты ЛНР «Точкой-У», сообщили в ЛНР.
Сбитая над Тепличным ракета была нацелена на здание администрации главы ЛНР — Народная милиция республики.
В Минобороны России сообщили о крушении Ил-76 в Рязанской области. По данным ведомства, пострадавшие члены экипажа доставлены в больницы.
«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился».
РИА «Новости» со ссылкой на региональные власти сообщает, что четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.