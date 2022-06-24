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Политика

Военная операция на Украине. День 121-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 121-й день

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Бойцы Народной милиции ЛНР и местный житель на дороге поселка Ивановка

Бойцы Народной милиции ЛНР и местный житель на дороге поселка Ивановка

Виктор Антонюк/РИА «Новости»
В Рязанской области потерпел крушение военный самолет Ил-76. Пока известно о четырех погибших, есть пострадавшие. В ЛНР заявили, что ВСУ хотели ударить по зданию администрации главы ЛНР. Как пишет Politico, президент Зеленский хочет отправить в отставку главу СБУ Баканова. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:38

Один из пяти пострадавших после падения самолета в Рязани находится в реанимации — источник ТАСС.

8:30

8:27

Европа должна отказаться от дальнейшего ужесточения санкций против России начать переговоры с Москвой — советник премьера Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам.

8:20

ВСУ в ночь на пятницу обстреляли населенные пункты ЛНР «Точкой-У», сообщили в ЛНР.

Сбитая над Тепличным ракета была нацелена на здание администрации главы ЛНР — Народная милиция республики.

8:13

8:09

В Минобороны России сообщили о крушении Ил-76 в Рязанской области. По данным ведомства, пострадавшие члены экипажа доставлены в больницы.

«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился».

РИА «Новости» со ссылкой на региональные власти сообщает, что четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.

8:03

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию событий спецоперации России на Украине.

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