В Херсоне убит чиновник ВГА Дмитрий Савлученко. Чем он занимался до 2022 года

Утром в пятницу в Херсоне прогремел взрыв. Неизвестные подорвали машину начальника Управления семьи, молодежи и спорта региона Дмитрия Савлученко, мужчина погиб на месте. По словам источника РИА «Новости» в российских силовых структурах, под сиденье чиновнику подложили взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Чем был известен Савлученко, — в материале «Газеты.Ru».

«Террористический акт»

Замглавы пророссийской Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что машину Савлученко подорвали, когда он в нее сел.

«Это был мой сотрудник, в моем подчинении. Ему было, если не ошибаюсь, 36 лет. У него невеста, свадьба должна была быть. Он вообще политикой не занимался, никаких заявлений не делал, занимался вопросами помощи детям, оформлял документы. Это сделали, потому что он мой сотрудник, уже опять мне прислали кучу угроз, что я следующий», — сказал Стремоусов РИА «Новости».

Позже он написал в своем Telegram-канале, что расценивает произошедшее как террористический акт. Он также уточнил, что погибший был его другом и «светлой души человеком».

Гибель Салученко подтвердил и советник председателя подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

«У наших партизан еще одна победа — убит «начальник Департамента семьи, молодежи и спорта оккупационной Херсонской ВГА» Дмитрий Савлученко. Пророссийского активиста и предателя утром взорвали в авто в одном из дворов Херсона. Так будет с каждым предателем!» — написал он в одной из соцсетей.

«Взрывчатка была заложена под водительское сиденье, мощность закладки около 300 граммов в тротиловом эквиваленте», — рассказал источник агентства РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле также рассматривают убийство Савлученко как теракт.

«Там есть наши военные, и, конечно, вот эта вот террористическая деятельность требует особого внимания. Это не что иное, как акты терроризма. И, соответственно, к ним можно только так и относиться», — сказал Песков.

Как пишут украинские СМИ, взрыв раздался около 8 утра, когда чиновник выходил из дома на работу. Автомобиль «охватило сильное» пламя, в нем якобы «находились сдетонировавшие боеприпасы». Савлученко погиб на месте.

«Взорвана машина, окна выбиты, люди кричат», — рассказал очевидец убийства «Известиям».

Пророссийский активист

Украинские СМИ характеризовали Савлученко как пророссийского активиста и участника пророссийских объединений и акций, в 2014 году он выступал в поддержку «русской весны».

Еще до этого, в 2013 году, Савлученко стал одним из создателей молодежной организации «Новая Русь Херсон». Из-за чего этого стали преследовать члены «Правого сектора» (организация запрещена в России).

При этом сооснователем «Новой Руси» вместе с Савлученко выступил его друг Андрей Наливайко. Но вскоре их пути разошлись, так как Наливайко примкнул к «Правому сектору».

В 2015 году между бывшими друзьями возник конфликт. Несколько представителей «Правого сектора» подрались с Савлученко. В результате последний пырнул одного из нападавших ножом в живот. После случившегося Савлученко исчез на два года. Некоторые СМИ сообщили, что он уехал в Москву. В 2017 году стало известно, что мужчина вернулся в Херсон.

В 2018 году Савлученко стал появляться на мероприятиях с флагами ныне запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы — За жизнь». Вскоре он получил известность как организатор автопробегов в честь Дня Победы 9 мая в украинском Херсоне.

«Товарищи! Хочу выразить огромную благодарность всем и каждому, кто присутствовал сегодня на автопробеге в честь 75-й годовщины великой Победы. 45 автомобилей и тысячи мимо проходящих радостных лиц. Это непередаваемое впечатление взаимности! Я горжусь Вами! Горжусь, что в это сложное для страны время вы имели смелость поучаствовать в автопробеге», — писал Савлученко на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) в 2020 году после очередного автопробега в Херсоне.

Политическая карьера и спецоперация

Как сообщали украинские СМИ, Савлученко состоял в ныне запрещенных на Украине «Партии Шария» и «Оппозиционной платформе – За жизнь» Виктора Медведчука. В 2020 году Савлученко баллотировался в районный совет Херсона от партии «Блок Владимира Сальдо» — нынешнего главы ВГА области.

После начала военной спецоперации России и взятия под контроль Херсона ВС РФ, бывший голова города Сальдо стал главой ВГА, а Савлученко вошел в «Комитет спасения «За мир и порядок», а также был назначен ответственным за спорт и молодежь.

Еще в марте этого года украинские СМИ сообщили со ссылкой на прокуратуру, что «за создание фейкового органа власти в Херсоне коллаборационистам-предателям грозит пожизненное заключение».

«Своими действиями лица наносят ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины», — заявляли в украинской прокуратуре.

В числе «предателей» были названы и Сальдо с Савлученко.