В Европе хотят упростить введение санкций против России. Насколько это реально

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу пора отказаться от принципа единогласия в принятии внешнеполитических решений. Подобные призывы звучат из уст европейских чиновников уже не первый год, и если они будут реализованы, для принятия решений, которые будут касаться всех членов альянса, достаточно будет просто большинства голосов. Насколько реальны такие изменения, и не приведут ли они к очередному расколу в ЕС — разбиралась «Газета.Ru».

Чтобы быстрее реагировать на те или иные геополитические события, Евросоюз должен отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений. С таким заявлением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос издания Politico о присвоении другим странам статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Во внешних делах нам действительно нужно перейти к голосованию квалифицированным большинством», — заявила фон дер Ляйен, отметив, что зачастую Европейский союз не может вынести решений по насущным вопросам из-за права отдельных членов блокировать их.

Что такое принцип единогласия в ЕС Единогласие представляет собой метод принятия решений, в соответствии с которым вынесенное предложение должно получить поддержку всех участников голосования для вступления в силу. Читать дальше

Политик, в частности, обратила внимание, что такие страны как Турция, которая довольствуется статусом кандидата с 1999 года, до сих пор не стали членами союза. Фон дер Ляйен также отметила, что в настоящее время Анкара еще больше отдалилась от Брюсселя.

Примечательно, что ремарки главы Еврокомиссии прозвучали в преддверии саммита, на котором, как ожидается, Украине и Молдавии официально предоставят статут страны-кандидата в Евросоюз. Дискуссия по этому вопросу не утихает с начала российской спецоперации на Украине, однако Кишинев и Киев вероятно получат столь желанный статус только через четыре месяца после начала боевых действий. Грузию же европейская бюрократия такой возможности лишила.

Запугать неугодных

В Politico обратили внимание, что предложения фон дер Ляйен могут касаться и другого аспекта внешней политики –

например, позиции ЕС по введению санкций против того или иного государства. В последнее время Брюссель испытывал ряд сложностей при согласовании пакетов санкций против Москвы, что вызывало публичное недовольство видных деятелей евробюрократии.

Показательны прения стран-членов ЕС по вопросу о шестом пакете санкций против России. Только на то, чтобы убедить лидера Венгрии Виктора Орбана подписаться под документом, у Брюсселя ушло несколько недель, поскольку политик усмотрел в этом угрозу энергетической безопасности своей стране. Впрочем, Орбан все еще считает шестой пакет «исторической ошибкой».

По всей видимости, у Брюсселя заканчиваются терпение и силы, чтобы в дальнейшем мириться с демаршами по «орбановскому» подобию. Еще в начале мая фон дер Ляйен лично ездила в Венгрию, чтобы согласовать с венгерским премьером шестой пакет санкций против России. Теперь, когда от всех членов ЕС как никогда требуется единство по вопросу о предоставлении статуса кандидата Украине и Молдавии, такие поездки могут прекратиться, уступив место более прозаичным мерам воздействия на «бунтовщиков» — в том числе лишению их права блокировать важные для европейского истеблишмента решения, считают эксперты.

Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что предложение фон дер Ляйен есть ни что иное как попытка «запугать» колеблющиеся в части внешнеполитического курса ЕС страны.

«Это элемент политических интриг на уровне ЕС. Отказ от принципа единогласия по вопросам внешней политики будет означать очередной шаг к разрушению европейской интеграции.

Последствия могут негативно воздействовать на суверенные права стран. Ремарки фон дер Ляйен стоит воспринимать как вброс мнения элит и попыткой запугивания стран типа Венгрии, которые выбиваются из общего ряда», — заявил Бордачев.

Вечная дискуссия

О вреде единогласия заговорили еще в 2018 году. Тогда министерство иностранных дел Германии публично поддержало предложение бывшего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об отмене этого принципа. Юнкер был уверен, что единогласием пользуются те страны-члены ЕС, которые хотят внести раскол в союз.

На протяжении последних четырех лет подобные призывы стали звучат все чаще, причем одним из главных лоббистов изменений является именно фон дер Ляйен.

Ситуация для сторонников этого решения осложняется сразу двумя факторами.

Во-первых, ряд стран, включая Польшу и Венгрию, публично выступили против отказа от единогласия. Во-вторых, для внесения столь значимых поправок в Лиссабонский договор все страны-члены ЕС должны солидаризироваться, то есть отказаться от данного положения единогласно, что практически невозможно в текущих условиях.

Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина отметила в разговоре с «Газетой.Ru», что, если договор и будет пересматриваться, процесс может затянуться на долгое время.

«Это сложный и трудоемкий и процесс. Не все страны готовы пересматривать договор. Даже если процесс будет запущен, нет гарантий, что положения будут изменены. Поэтому высказывания [фон дер Ляйен] понятны. Любое заявление — это сигнал, попытка вбросить в информационное пространство и политический дискурс определенные предложения», — сказала Бабынина.

Однако в реальности, считает эксперт РАН, у подобных предложений не очень много шансов на формализацию.

«Гарантированного результата не будет, потому что любой текст документа — это компромисс. Вряд ли все государства-члены хотят ввести процедуру квалифицированного большинства, поскольку это будет очень чувствительной потерей для национального суверенитета отдельных стран», — констатировала Бабынина.

Тимофей Бордачев также выразил уверенность, что процесс внесения изменений может затянуться на несколько лет.

«Чтобы отказаться от принципа единогласия, должна собраться новая межправительственная комиссия. А весь процесс может занять от пяти до семи лет. Да и то не факт, что это в действительности приведет к каким-либо изменениям», — заключил он.