Кирби: Белый дом шокирован словами Пескова о смертной казни для американцев

США «потрясены» словами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Москва считает возможной смертную казнь для американцев, обвиняемых в наемничестве в украинском конфликте, заявили в Белом доме. По мнению Вашингтона, сейчас для американцев не время ехать на Украину – лучше «помочь украинцам как-то еще». В Кремле ранее заявили, что на захваченных американских наемников «не распространяется действие Женевской конвенции».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США шокированы словами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможности смертной казни для обвиняемых в наемничестве американцев, поехавших воевать на Украину. Его слова передает ТАСС.

«Мы видели комментарии Пескова по этому поводу. Потрясает то, что должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине», — сказал Кирби в ходе брифинга.

В Госдепартаменте США также сообщили 21 июня, что на Украине в ходе боевых действий погиб гражданин США Стивен Забельски, вступивший в ВСУ. 52-летний американец погиб еще 15 мая, о его смерти стало известно только сегодня.

«Думаю, вы видели, что Госдеп подтвердил факт гибели еще одного гражданина США в ходе боевых действий на Украине. <...> Мы хотим подчеркнуть, что американцам сейчас не время ехать на Украину. Если вы хотите помочь украинцам, есть много других вариантов, которые лучше, чем ехать туда и подвергать себя опасности», — добавил представитель Белого дома.

Кроме того, несколько дней назад газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих ВС США попали в плен в ходе боев под Харьковом. Это 39-летний ветеран Иракской войны Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн. Они служили добровольцами в одном из регулярных подразделений ВСУ.

«Мы на прямой связи с российскими властями по задержанным на Украине американцам», — заявил в свою очередь представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, Штаты официально запрашивали у российской стороны информацию. «Мы не получили какого-либо формального или официального ответа, кроме того, что российские представители озвучили в публичных интервью», — добавил Прайс.

Позиция Кремля

Ранее во вторник Песков заявил журналистам, что захваченные в плен на Украине американцы являются наемниками и посягали на жизнь российских военнослужащих и солдат ДНР и ЛНР.

«Речь идет о наемниках, которые угрожали жизни и посягали на жизнь наших военнослужащих. И не только наших, но и военнослужащих Донецкой народной республики и Луганской народной республики. В этом они и обвиняются — в наемничестве», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, «на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции». Он также добавил, что наказание в виде смертной казни «исключать не стоит», но решение остается за судом.

Приговор обжалованию подлежит

9 июня Верховный суд Донецкой народной республики приговорил двоих британских и одного марокканского иностранных наемников к смертной казни. Отмечалось, что у иностранцев есть возможность в течение месяца подать апелляцию на решение суда, однако глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «не видит оснований для помилования».

Впоследствии он добавил, что у осужденных есть месяц на обжалование решения о расстреле – в конституционном порядке.

«После того, как будет подано обращение об обжаловании или не будет, тогда мы выходим уже на то, что министерство юстиции Донецкой народной республики будет принимать решение в рамках своих полномочий по выполнению наказания. Сам факт осуждения этих преступлений – сигнал о том, что ничего не остается незамеченным, ничего не остается безнаказанным», — подчеркнул глава ДНР.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявляла, что она делает все возможное для освобождения и экстрадиции подданных королевства Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Она отметила что Пиннер и Аслин являются военнопленными, а смертный приговор нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

«Они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах», — сказал после этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Кроме того, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение применить к России и Украине меры, которые не позволят исполнить смертный приговор в отношении наемника из Марокко Брагима Саадуна.

Организация также обяжет Россию и Украину обеспечить гражданину Марокко приемлемые условия содержания под стражей и требующуюся медицинскую помощь. В пресс-релизе указано, что суд рассматривает правительство Украины в качестве силы влияния на Россию.

В Генпрокуратуре ДНР сообщали, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 УК ДНР («Наемничество»). Свою вину они признали частично – за исключением последнего пункта. Все трое были включены официально в ряды Вооруженных сил Украины.

В Минобороны РФ отмечали, что согласно позиции Москвы, приезжающие добровольно воевать в Донбасс иностранные боевики не считаются комбатантами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что осужденные «являются не военнопленными, а наемниками, по международному гуманитарному праву они не имеют права на статус военнопленного».

Наемничество в международном праве

Определение наемника сформулировано в статье 47 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов:

Статья 47. Наемники

1. Наемник не имеет права на статус комбатанта или военнопленного.

2. Наемник — это любое лицо, которое:

а) специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте;

b) фактически принимает непосредственное участие в военных действиях;

с) принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности

обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны;

d) не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте;

e) не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте;

f) не послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил.

При этом для определения человека как наемника субъект должен соответствовать всем вышеуказанным критериям сразу. Судили пленных британцев и марокканца в соответствии с законодательством ДНР. При этом Россия признает ДНР как независимое государство, а Великобритания и Марокко — нет.