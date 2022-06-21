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Политика

«Негативное влияние на население Литвы». Патрушев пообещал скорый ответ на запрет транзита

Патрушев пригрозил серьезными последствиями из-за «блокады» Калининграда

Глава Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия примет ответные меры после запрета Литвы на транзит в Калининград попавших под санкции Евросоюза товаров. План действий уже «прорабатывается в межведомственном формате». Патрушев назвал «беспрецедентным» политическое, информационное и экономическое давление Запада на Москву. Список запрещенных товаров занимает 66 листов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса о запрете транзита части товаров в Калининградской область. Причем последствия этих действий ощутят на себе и обычные жители Литвы, сказал чиновник.

По словам Патрушева, обстановка в пограничной сфере формируется «в условиях наращивания Североатлантическим блоком военного и разведывательного присутствия вблизи госграницы России, а также под воздействием беспрецедентного политического, информационного и экономического давления Запада». «Последний пример тому — блокада Литвой с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже», — отметил он (цитата по ТАСС).

Секретарь Совбеза добавил, что Россия обязательно отреагирует на «подобные враждебные действия». «Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — подытожил Патрушев.

Бытовая техника, лошади и икра

Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало перечень товаров, подпавших под запрет на транзит через территорию Литвы. В нем 66 листов и он повторяет перечень санкционных товаров, которые нельзя поставлять в Россию странам Евросоюза.

В частности, в Калининград через Литву нельзя будет провезти бытовую технику стоимостью более €750, музыкальные инструменты ценой более €1 тыс. за штуку, а также транспортные средства, кроме машин скорой помощи, для перевозки людей по земле, воздуху или морю стоимостью более €50 тыс., мотоциклы стоимостью более €5 тыс. каждый, кресельные подъемники и тяговые механизмы для фуникулеров. В перечень также включены промышленное оборудование, станки и машины для производств, а также стройматериалы.

Кроме того, не получится ввести в российский полуэксклав через территорию страны ЕС различные предметы роскоши, произведения искусства и антиквариат, инвентарь для игры в бильярд и боулинг, оборудование для гольфа, чистопородных лошадей, икру, трюфели, сигары и парфюмерию.

«О блокаде речи не идет»

Ранее Вильнюс уведомил Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Перевозка нефтепродуктов в Калининград через Литву продолжается. Из-за ограничения Литвой транзита товаров в МИД РФ вызвали посла ЕС Маркуса Эдерера. Дипломат, комментируя ситуацию с транзитом товаров, заявил, что Литва «не принимает односторонних мер, а исполняет санкции ЕС».

«Я также пообщался 20 минут с замглавы МИД РФ Александром Грушко. Мы обменялись мнениями по ситуации транзита в Калининградскую область через Литву. У меня была возможность обозначить четко позицию ЕС, что о запрете транзита, о блокаде речи не идет», — сказал Эдерер.

Российская сторона, в свою очередь, потребовала немедленно возобновить калининградский транзит и пригрозила ответными мерами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне назвал «беспрецедентным» решение Литвы прекратить транзит некоторых товаров. «Решение действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — цитирует его РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что ситуация «более чем серьезная» и требует «очень глубокого анализа».

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