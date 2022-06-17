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Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении транзита санкционных товаров

«Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза, сообщил в Telegram губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, литовская сторона сообщила, что получила разъяснения от Еврокомиссии, согласно которым Калининград был в числе исключений, поэтому транзит осуществлялся спокойно. Теперь же ЕК разъяснила, что на запрещенные к ввозу в ЕС товары этот пункт не распространяется.

По предварительным оценкам, под запрет к перевозке попали 40-50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградом и другими регионами, в частности это цемент, металлы и другая строительная продукция.

Алиханов подчеркнул, что это грубейшее нарушение протокола по вступлению в ЕС прибалтийских государств правил свободного транзита в/из Калининграда, обязательств ЕС и Прибалтики.

«Это попытка экономического удушения нашего региона. Мы будем добиваться пересмотра такого рода разъяснений», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что решается вопрос о том, чтобы поставить свободные на Балтике суда на линию Луга-Балтийск, чтобы обеспечить ритмичную работу экономики и промышленности региона. Он также указал, что стоимость логистики в этом случае вырастет.

Ранее ЕС принял пятый пакет санкций против России, в рамках которого предполагается запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом, за исключением медицинских и продовольственных товаров. Алиханов отмечал, что эта мера Евросоюза не затронет транзит грузов с основной территории РФ в Калининградскую область.

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