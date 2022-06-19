Кандидат на пост вице-президента, «серый кардинал» при Ельцине. Умер Геннадий Бурбулис

На 77-м году жизни скончался Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в начале 1990-х. Именно он, как утверждают СМИ, убедил первого президента РФ Бориса Ельцина в неотложности и исполнимости программы реформ, предложенной командой Егора Гайдара. Бурбулис умер в столице Азербайджана, куда он приехал для участия в международном форуме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Баку в воскресенье умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. Одному из ближайших соратников первого президента РФ Бориса Ельцина было 76 лет.

По данным источника издания Turan, Бурбулис скончался днем 19 июня в одном из отелей Баку.

Известно, что он прибыл в столицу Азербайджана для участия в IX Глобальном Бакинском форуме. 17 июня, за два дня до смерти, Бурбулис выступил на заседании на тему «Южный Кавказ, примирение, сотрудничество и интеграция», передает РБК.

Как пишет портал Haqqin.az, на полях форума журналисты спросили бывшего первого вице-премьера России, как он относится к «попыткам современной России возродить СССР».

«Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно», — ответил Бурбулис.

Путь в политику

Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске (Свердловская область). Его дед — Казимир Антонович Бурбулис — переехал на Урал из Литвы в 1915 году.

После окончания школы будущий политик начал свою трудовую деятельность в качестве слесаря на Хромпиковом заводе, а затем — на Первоуральском новотрубном заводе.

close Геннадий Бурбулис во время выступления на пресс-конференции представителей независимой прессы в Центральном Доме журналиста, 1990 год Президент России Борис Ельцин, Геннадий Бурбулис, Александр Руцкой на митинге перед зданием Верховного совета РСФСР, 1991 год Руководитель группы советников при президенте РФ Геннадий Эдуардович Бурбулис на Седьмом съезде народных депутатов РФ, 1992 год Геннадий Бурбулис и Гавриил Попов во время митинга в поддержку позиции председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина по призыву движения «Демократическая Россия», 1991 год Министр печати и информации РФ Михаил Полторанин и Первый заместитель Председателя Правительства России Геннадий Бурбулис на очередном заседании, 1991 год Полную галерею можно посмореть

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С 1964 года был на военной службе в ракетных войсках. В 1973-м окончил философский факультет Уральского государственного университета. В течение последующих 10 лет он преподавал диалектический материализм и марксистско-ленинскую философию в Уральском политехническом институте. Был доцентом и кандидатом философских наук.

В 1983—1989 годах — заведующий кафедрой общественных наук, замдиректора по научной и методической работе Всесоюзного института повышения квалификации специалистов Министерства цветной металлургии в Свердловске.

Бурбулис был членом КПСС (1971-1990). В начале «перестройки» с одобрения горкома КПСС организовал в Свердловске политический клуб «Дискуссионная трибуна», заседания которого проходили в 1987-1990 годах.

Как вошел в окружение Ельцина

В 1989-м избран народным депутатом СССР. В 1989—1990 годах возглавлял подкомитет комитета Верховного Совета СССР по вопросам работы Советов народных депутатов, развития управления и самоуправления.

Вскоре сблизился со своим земляком Борисом Ельциным и вошел в его ближайшее окружение.

С января по июль 1990 года был полномочным представителем Председателя Верховного Совета РСФСР. На выборах президента РСФСР возглавлял избирательный штаб Бориса Ельцина. Также рассматривался в качестве кандидата на пост вице-президента России, но эту должность в итоге занял Александр Руцкой.

В 1991—1992 годах Бурбулис занимал должности Государственного секретаря и первого заместителя председателя Правительства России.

Он участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР. Был депутатом Государственной думы I и II созывов (1993—1999), вице-губернатором Новгородской области (2000—2001), а затем — членом Совета Федерации от этого же региона (2001—2007).

В начале 90-х Бурбулис играл одну из ключевых ролей в выработке политики российского руководства, активно участвовал в развернувшейся в то время борьбе за власть с руководством СССР. Утверждается, что в этот период он играл при Ельцине роль «серого кардинала», определяя принятие многих важнейших решений.

Как отмечают СМИ, именно Бурбулис убедил Ельцина в неотложности и исполнимости программы реформ, предложенной группой ученых под руководством Егора Гайдара, и рекомендовал назначить на ключевые посты экономического блока молодых экономистов из этой группы, известной впоследствии как «команда Гайдара», что и было сделано.