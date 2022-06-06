«Нет большей глупости, чем пытаться убрать из русского языка англицизмы»

Партия ЛДПР в восьмой раз за 25 лет собирается внести в Госдуму законопроект, предлагающий ограничить использование заимствованных слов в русском языке. По словам пресс-секретаря фракции Александра Дюпина, речь идет об уличных вывесках, рекламе и государственных СМИ — в экономических сообщениях должно быть не более 5% иностранных терминов. Экономисты в разговоре с «Газетой.Ru» поясняют — многие термины заменить нельзя, а если и удастся, то они будут истолкованы ошибочно. Лингвист в свою очередь отмечает, что в русском языке огромное количество слов имеет иностранное происхождение, среди которых — хлеб.

«Нет задачи выглядеть архаиками»

Пресс-секретарь партии Александр Дюпин рассказал «Газете.Ru», что законопроект не предлагает жестко ограничивать англицизмы, а создан для того, чтобы граждане понимали смысл информационных сообщений.

«Смысл этого законопроекта не в том, чтобы заставить говорить всех на древнерусском языке. Речь о том, что под терминами, которые большинство граждан не понимают, часто скрываются какие-то негативные для них процессы. Когда новость состоит на 70% из иностранных терминов, которые описывают происходящие экономические процессы и раньше использовались исключительно в какой-то научной литературе, теперь употребляются повсеместно. Большинство людей не понимают, что скрывается под такими новостями», — сказал он.

Законопроект предлагает заменить «инфляцию» — «ростом цен», а «стагфляцию» — «застоем». Дюпин добавил, что замещение иностранных слов должно коснуться только уличных вывесок, рекламы и государственных СМИ.

«У нас нет задачи выглядеть архаиками, которые хотят всех перевести на древний язык. В русском языке, как и в любом другом, есть большое количество устоявшихся, привычных заимствований — мы не предлагаем со всеми ними бороться. Речь идет о том, чтобы в государственных СМИ, в экономических сообщениях было не более 5% иностранных терминов. Если люди не будут постоянно слышать заимствования, то и сами начнут разговаривать на более традиционном русском языке. Задачи ограничить использование иностранных слов среди граждан у нас нет», — пояснил пресс-секретарь.

За последние 25 лет законопроект подавался на рассмотрение в Госдуму семь раз, однако ни разу не был принят из-за процедуры его рассмотрения.

«Происходило это всегда по одной и той же схеме: как и у других законопроектов, когда они просто кладутся на полку и лежат. Как правило законопроект, который нет большого желания принимать у большинства Госдумы, таким образом постепенно замыливается», — добавил он.

Последние правки в документ лично вносил незадолго до ухода из жизни лидер партии Владимир Жириновский, отметил представитель ЛДПР.

«В последней редакции технические правки были связаны с актуализацией — например, «потребители» — «консьюмеры», этот термин не так часто использовался ранее. Приведены были определенные примеры слов, которые усложняют язык», — сказал Дюпин.

«Подражание и позерство»

Тем временем власти Крыма уже начали борьбу с англицизмами. Для этого они создали словарь по замещению иностранных слов, заимствованных из английского языка, русскими вариантами.

«Настоящая русская культура всегда боролась за свою самобытность, вынуждена была находиться под колоссальным давлением и засильем импортной потребительской культуры, но она выстояла, сейчас самое время дать ей толчок. Самое время западничество выковырять навсегда, самое время [его] забыть», — пояснил журналистам председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

В словарь под названием «Говори по-русски» вошли такие слова, как: дайвинг, ток-шоу, креативы, кофе-брейки, гламур, лакшери и другие. По словам Константинова, всего будет около 300 слов.

«Использование англоязычных терминов в нашем обиходе иначе как подражанием или позерством не назовешь. Например, «модератор». Это же ведущий — все понятно, он ведет диалог. Но мы не можем обойтись без «модератора». Мы молчим про утвердившееся на генетическом уровне «оканье». Я имею в виду не акцент, а именно «ок», — заявил чиновник.

Словарь планируется раздать участникам международного фестиваля славянской культуры «Великое русское слово» — открытие которого состоялось 6 июня.

«Крымские власти в своем желании выпустить такой словарь далеко не новаторы. Мы уже несколько раз выпускали такой словарь, где есть аналоги иностранных терминов. Для того, чтобы людям просто рассказать, что они означают», — сказал «Газете.Ru» представитель ЛДПР Дюпин.

«Любая импровизация может привести к недоразумениям»

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин в беседе с «Газетой.Ru» назвал инициативу «импортозамещения» англицизмов интересной, но нереализуемой. По его словам, многие термины заменить невозможно.

«Идея хорошая, но нужно понять, как это сделать. У нас очень много инородных слов из других языков, которые мы воспринимаем как свои. Понятно, почему законопроект столько раз отклоняли — формализовать его невозможно. Например, слово из экономической терминологии «бюджет» — какая у него замена? Более того, инфляция — это на самом деле не рост цен, это обесценение. Оно может быть как через рост цен, так и через возникновение товарного дефицита», — подчеркнул он в разговоре с «Газетой.Ru».

Если заменить термин «инфляция» на «обесценение рубля», то, по словам депутата, граждане неправильно его воспримут. Люди сразу подумают, что это касается других валют, а не товаров.

С ним согласен и экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Эксперт пояснил, что толкование некоторых терминов не специалистами может привести к недопониманиям.

«Экономические термины давно переведены — для этого существуют специальные словари. Целесообразность такой инициативы совершенно непонятна. Российская экономика в мировой занимает чуть меньше 3%. Весь остальной мир употребляет английскую терминологию и финансовый язык. Если вы не владеете этим языком, то вы просто не специалист. Есть четкое толкования тех или иных терминов, а любая импровизация может привести к недоразумениям», — отметил экономист.

По мнению Масленникова, следует не находить альтернативу сложным терминам, а просвещать население. «Тогда нужно и физические, и химические термины переводить. Но заменяя терминологию, мы иногда теряем ее смысл и искажаем первоначально значение», — добавил он.

«Слово «хлеб» тоже заимствование»

Лексика русского языка отражает общественно-политические процессы, считает директор Института лингвистики РГГУ, кандидат филологических наук Игорь Исаев. В связи с этим в современном русском языке много заимствований.

«Большей глупости, чем пытаться убрать или заменить англицизмы, не существует. Язык — это система взаимодействующих факторов, там важна не человеческая логика или симпатия к тому или иному слову, а система связи. Поэтому что-либо внести или убрать из языка можно только эволюционно в результате влияния на него общественно-политической жизни», — разъяснил лингвист.

Процент или количество заимствованных слов в русском языке наукой пока не установлены, отметил Исаев. В то же время он напомнил, что существует словарь иностранных слов, в котором всего 15-20 тыс. слов. Русские слова — это те, которые существовали приблизительно до XIV-XV века, когда национальный язык выделился как самостоятельный вместе с белорусским и украинским.

«Борьба с англицизмами, которую затевают, связана со страхом, что отечественных слов может быть мало. При этом есть слова, с которыми вообще нельзя ничего сделать, например, «компьютер». Можно заменить на электронно-вычислительная машина, но здесь тоже почти все слова нерусские по происхождению. Слово «хлеб» — тоже заимствование», — пояснил он.

Найти аналоги терминам из экономической науки, о которой говорят парламентарии, тоже не получится. По словам лингвиста, нельзя заменить их так, чтобы смысл слова полностью отражал его значение.

«Сейчас перевести «стагфляцию» и «инфляцию» на русский язык — это сделать всех специалистов в экономике безграмотными людьми», — заключил Исаев.