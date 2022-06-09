Военная операция РФ на Украине. День 106-й

8:29

❗️Американская газета The Independent опубликовала отчет военной разведки США по Украине.

▪️ Артиллерийских орудий и ракетных систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов — в 40 раз.

▪️ У Киева почти закончились ракеты для РСЗО. Превосходство РФ в воздухе очень велико, эффективность ПВО резко снизилась.

▪️ Противотанковые средства — управляемые ракеты — «хорошо работали на первом этапе войны, а сейчас, когда решающей стала роль дальнобойной артиллерии, они утратили свое значение».

▪️ Украинская сторона, по данным Independent, несет большие потери, стало гораздо больше случаев дезертирства и сдачи в плен. При этом ВС РФ захватили в плен на порядок больше украинских солдат.