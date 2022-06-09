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Семья и Дети #Операция на Украине
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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 106-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 106-й день

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Зенитный ракетный комплекс «Тор М2У» Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине

Зенитный ракетный комплекс «Тор М2У» Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине

РИА «Новости»
В ДНР за сутки из-за обстрелов с украинской стороны погибли трое мирных жителей. При обстрелах Донецка ВСУ применяют снаряды образца НАТО, заявили российские следователи. Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться. Российские войска применили на Украине звено из новейших истребителей Су-57. По данным американских СМИ, военная авиация России смогла добиться превосходства в воздухе. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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9:55

Новый премьер-министр ДНР Виталий Хоценко назвал одной из своих задач унификацию законодательства республики с законодательством РФ.

Хоценко заявил, что интеграция ДНР с Россией уже происходит, идет работа с губернаторами российских регионов.

9:33

В Белгородской области обстреляли поселок Хотмыжск. Сообщение об обстреле очередного села в Грайворонском горокруге появилось сегодня утром в Telegram-аккаунте губернатора Вячеслава Гладкова.

По словам главы региона, никто из мирных жителей не пострадал. В трех домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы.

Сейчас на месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории. Постараемся завтра начать восстановительные работы,

– написал Гладков.

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Мир Белогорья/YouTube
9:20

Украинские военные заминировали территорию завода «Азот» в Северодонецке, где могут находиться порядка 300 мирных жителей, заявил помощник главы Чечни Апти Алаудинов.

8:54

В Ивано-Франковске официально запретили исполнение песен на русском языке, заявил глава города Руслан Марцинкив.

По новым правилам русскоязычные произведения приравниваются к «разжигающим ненависть и дискриминацию».

8:50

8:43

Жители любых регионов Украины, переезжающие на освобожденные территории Запорожской области, имеют право подавать документы на оформление гражданства РФ, независимо от прописки, пошлина на оформление гражданства отменена, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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РИА «Новости»
8:29

❗️Американская газета The Independent опубликовала отчет военной разведки США по Украине.

▪️ Артиллерийских орудий и ракетных систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов — в 40 раз.

▪️ У Киева почти закончились ракеты для РСЗО. Превосходство РФ в воздухе очень велико, эффективность ПВО резко снизилась.

▪️ Противотанковые средства — управляемые ракеты — «хорошо работали на первом этапе войны, а сейчас, когда решающей стала роль дальнобойной артиллерии, они утратили свое значение».

▪️ Украинская сторона, по данным Independent, несет большие потери, стало гораздо больше случаев дезертирства и сдачи в плен. При этом ВС РФ захватили в плен на порядок больше украинских солдат.

8:22

❗️Трое мирных жителей погибли, 12 ранены в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб обороны ДНР

8:17

Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться, получив до шести окладов — это первая в России подобная программа добровольного ухода. Причина предложения — простой сборочной площадки Volkswagen / Skoda на базе группы ГАЗ из-за американских санкций в отношении ГАЗа.

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ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус
8:15

Вокруг Донецка развернуты мобильные комплексы телерадио вещания, заявили в Народной милиции ДНР.

«В ответ на попытки командования украинских националистов уничтожить гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республики, силами НМ ДНР и ВС РФ были развернуты мобильные комплексы теле-радио вещания, позволяющие освещать правду не только на подконтрольной, но и на временно оккупированной Украиной территории», — говорится в посте в Telegram-канале формирования.

8:11

Российские следователи зафиксировали факт применения украинскими военными НАТОвских боеприпасов при обстреле жилых массивов центра Донецка.

8:10

Источник РИА «Новости»: Россия в ходе спецоперации на Украине применила звено из 4 новейших истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, в рамках задачи по уничтожению объектов ПВО.

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве

Евгений Биятов/РИА «Новости»
8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом боевых действий на Украине и связанными со спецоперацией событиями.

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