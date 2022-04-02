Литва отказалась от импорта природного газа из России

Министерство энергетики Литвы подтвердило, что балтийская республика больше не импортирует российский природный газ, передает РИА «Новости».

«Газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца действует без импортируемого из России газа», — говорится в сообщении ведомства.

Ссылаясь на оператора сетей республики Amber Grid, министерство указало, что по состоянию на 2 апреля импорт из России на литовско-белорусском стыке газовых систем ровнялся нулю. Исходя из этого, требование РФ расчета за газовые поставки в рублях для Вильнюса не являются актуальным.

Обеспечение республики природным газом осуществляется через терминал в Клайпедском порту.

Ранее президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что европейские страны должны продолжать наращивать антироссийские санкции пока есть инструменты для дальнейшего давления на Россию, а не ждать, что Кремль решит остановить спецоперацию на Украине.

Кроме этого власти Литвы осудили литовский бизнес за работу в России.