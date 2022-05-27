«Я сыт по горло». Сможет ли Байден отобрать у американцев огнестрел

Очередная трагедия в США заставила президента США Джо Байдена снова заговорить о намерении бороться с оружейным лобби в стране. Эта борьба идет уже многие годы, но добиться успеха в ней демократам мешает Вторая поправка к конституции США и сопротивление Республиканской партии. Тем временем доля преступлений с применением огнестрела остается крайне высокой. Может ли Байден одолеть оружейное лобби — в материале «Газете.Ru».

Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с обращением к американцам после стрельбы в начальной школе в Техасе 24 мая, в очередной раз призвал бросить вызов оружейному лобби.

«Мы должны спросить [себя], когда, во имя всего святого, мы начнем противостоять оружейному лобби. <...> Пришло время превратить эту боль в действия. <...> Подобные случаи массовой стрельбы редко случаются где-то еще в мире. <...> Подобные инциденты <...> никогда не происходят с такой частотой, как в Америке. <...> Мы должны ясно дать понять каждому выборному чиновнику этой страны, что пришло время действовать», — сказал глава государства.

Он заявил, что «сыт по горло» случаями стрельбы в США, и призвал действовать.

«И не говорите мне, что мы не можем повлиять на эту бойню. За свою карьеру сенатора и вице-президента я работал над принятием законов об оружии, которые основаны на здравом смысле. Мы не можем и не предотвратим каждую трагедию, но мы знаем, что они [соответствующие законы] работают и имеют положительный эффект», — отметил он.

Байден действительно активно участвовал в борьбе с оружейным лобби еще с 90-х.

Как Байден боролся с оружием В 2012 году бывший тогда главой государства Барак Обама учредил межведомственную комиссию по борьбе с вооруженным насилием, которую возглавил вице-президент Байден. До этого, во время работы в Сенате, Байден продвигал принятие закона 1993 года, запрещавшего продажу огнестрельного оружия бывшим уголовникам и устанавливавшего общенациональную систему проверки покупателей в оружейных магазинах, и закона 1994 года, по которому был введен десятилетний... Читать дальше

Многолетняя проблема

Говоря об оружейном лобби, Байден имел в виду в целом оружейную культуру США: десятки миллионов человек, которые владеют оружием, компании, которые производят оружие, и все, что к этому относится, объяснил политолог-американист Малек Дудаков. «Говоря об оружейном лобби, Байден пытается просто демонизировать всю эту культуру», — сказал он «Газете.Ru».

Проблема массовых расстрелов в США стоит остро на протяжении многих лет. Как сообщило издание New York Post со ссылкой на данные сайта Gun Control Violence, только за первые 144 дня 2022 года в США было зафиксировано 214 случаев стрельбы.

Демократы, в частности Байден, известны своей отчаянной борьбой с распространением оружия в США, но практика последних лет показывает, что их усилия не приносят должного результата. В очередной раз намерение бороться с применением огнестрельного оружия Байден высказывал в апреле прошлого года. Как отмечал тогда американский лидер, акты насилия с применением огнестрельного оружия в стране стали настоящей эпидемией и международным позором:

«В США «каждый день стреляют в 316 человек, <...> и 106 из них умирают». По словам президента, ежегодно эти инциденты обходится стране в $280 млрд.

Тогда Байден представил меры, ужесточающие регулирование в сфере оборота оружия. Он призвал «запретить в своей стране штурмовое оружие и магазины высокой емкости», а также лишить оружейное лобби поддержки со стороны законодательной ветви власти.

Был предложен ряд других мер, направленных на предотвращение актов насилия с применением огнестрельного оружия. В частности, было предложено наделить суды и местные правоохранительные органы расширенными полномочиями, направленными на то, чтобы изымать оружие у тех граждан, которые, с их точки зрения, представляют опасность для других.

Главная сложность в борьбе с распространением оружия в США заключается в том, что принимаемые законы в этой области не должны противоречить Второй поправке к Конституции США, гарантирующей право граждан на хранение и ношение оружия, но, как заверил американский президент, в данном случае противоречия нет.

«Доводы, предполагающие, что мы поставили на карту права, которые гарантирует Вторая поправка, неверны. Однако никакая поправка к Конституции не является абсолютной. Сама идея, согласно которой рекомендуемые нами меры противоречат Конституции, является невероятной», — говорил тогда Байден.

Через несколько дней после выступления американского президента, 12 апреля, в средней школе в Ноксвилле (штат Теннесси) один из старшеклассников устроил стрельбу и сам был убит приехавшими на вызов полицейскими.

Сопротивление республиканцев

В 2004 году провалилась попытка продлить введенный по инициативе Байдена в 1994 году запрет на торговлю полуавтоматическими винтовками. Виной тому — позиция Республиканской партии в этом вопросе.

Многие годы при попытке демократов ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия они сталкиваются с сопротивлением со стороны республиканцев. Национальная стрелковая ассоциация (НСА), которая насчитывает более 5 млн членов, и Национальный фонд стрелкового спорта (НФСС) США финансируют предвыборные кампании кандидатов Республиканской партии и пользуются их поддержкой.

Побороть оружейное лобби в США так просто нельзя, потому что это по сути борьба одной части истеблишмента с другой, обратил внимание ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Побороть оружейное лобби довольно трудно, и вряд ли это сможет сделать Байден.

У него как минимум не хватит времени на борьбу с этим лобби. К тому же на данный момент главный акцент внимания администрации Байдена сконцентрирован на Украине, на России, на финансовых проблемах ввиду антироссийских санкций. Думаю, даже если бы он хотел, он бы не смог бороться с лобби эффективно», — сказал эксперт «Газете.Ru».

«Никаких радикальных мер по ограничению оборота оружия Байден принять в любом случае не может из-за Второй поправки и из-за того, что для проведения любой серьезной реформы в отношении оружейных прав американцев нужно одобрение Конгресса, а сейчас этого добиться почти гарантированно не получится, такая инициатива не наберет достаточно голосов», — отметил со своей стороны политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, Байден и сам не стремится активно продвигать эту тему, потому что она сейчас не популярна в обществе.

Как обратил внимание эксперт, огромное количество американцев продолжает скупать оружие рекордными темпами — последние несколько лет ежегодно продажи оружия преодолевают отметку в 20 млн штук. Он объяснил это, в частности, высоким уровнем преступности. Во многих крупных городах полиция работает не очень эффективно, поэтому граждане хотят защищать себя самостоятельно, а это возможно только при помощи оружия, отметил политолог.

«Поэтому даже особых попыток ограничить оружейные права сейчас не будет, хотя вполне возможно, в частных случаях какие-то отдельные указы, которые ограничат те или иные виды вооружений, все же будут, но на общую картину они не повлияют», — констатировал Малек Дудаков.