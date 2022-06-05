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Политика

Военная операция на Украине. День 102-й

Онлайн-трансляция событий, связанных с военной операцией РФ на Украине — 102-й день

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что западные партнеры еще в марте запретили Киеву продолжать переговоры с Москвой по ситуации на Украине. 4 июня по Донецку со стороны ВСУ ударили «Грады». По последним данным, пострадали 13 человек. «Газета.Ru» следит за событиями.
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8:16

8:10

Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня наступил 102-й день спецоперации России на Украине. Мы продолжаем следить за развитием событий.

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