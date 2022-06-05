Военная операция на Украине. День 102-й

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что западные партнеры еще в марте запретили Киеву продолжать переговоры с Москвой по ситуации на Украине. 4 июня по Донецку со стороны ВСУ ударили «Грады». По последним данным, пострадали 13 человек. «Газета.Ru» следит за событиями.