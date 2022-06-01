«У России нет права вето». США отправят на Украину РСЗО HIMARS

Американский президент Джо Байден объявил о скорой передаче Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, тысячи ракет Javelin, четыре вертолета Ми-17 и 6 тыс. единиц противотанкового оружия. Стоимость нового пакета военной помощи достигает $700 млн. Как подчеркнули в Пентагоне, у России «нет права вето» в отношении американских поставок украинцам. Киев ранее обещал, что не будет использовать HIMARS для ударов по целям на территории РФ.

Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать в себя реактивные системы залпового огня М142 HIMARS повышенной дальности. РСЗО станут самым дальнобойным оружием Киева.

«Сегодня я объявляю о выделении нового важного пакета помощи в сфере безопасности, который призван оказать своевременное и необходимое содействие украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию для Украины, одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе, США имеют возможность продолжать поставки Украине большего объема оружия», — говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена.

«Новый пакет предоставит новые возможности и передовые вооружения, в том числе HIMARS с боеприпасами», — сообщил американский лидер. США и дальше будут поддерживать украинских партнеров и продолжат поставки оружия и техники для нужд ВСУ, пообещал президент страны.

Замминистра обороны США Колин Каль отметил, что страна располагает достаточным запасом подобных систем и может в перспективе нарастить поставки.

«Первоначальный транш систем HIMARS насчитывает четыре единицы... которые уже размещены в регионе с тем, чтобы мы могли их оперативно передать», — рассказал он. В течение трех недель будет проходить обучение украинских военнослужащих, после чего еще две недели — обучение обслуживанию HIMARS.

К моменту поступления на поле боя HIMARS сохранят свою «актуальность» с учетом развития ситуации, выразил уверенность Каль. Он добавил также, что США принимают меры, чтобы не оказаться втянутыми в конфликт с РФ. Кроме того, Вашингтон заручился обещанием украинских властей, в том числе лично президента Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по целям на российской территории.

«У нас нет интереса в том, чтобы конфликт на Украине расширялся или перерастал в Третью мировую войну. Мы это учитываем. Но в то же время у России нет права вето в отношении того, что мы отправляем украинцам. Украинцы не начинали эту войну. Это сделала Россия», — заявил он журналистам (цитата по РИА «Новости»).

Виды и объемы помощи

Как уточнил Пентагон, новый пакет военной помощи, помимо РСЗО и боеприпасов, также включает четыре вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin, 15 тактических машин, пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции воздушного наблюдения, 6 тыс. единиц противотанкового оружия и 15 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-миллиметров.

Общий объем нового пакета оценивается в $700 млн.

По словам заместителя помощника главы оборонного ведомства США Тодда Бриссила, с момента начала российской спецоперации США оказали Украине помощь на $4,6 млрд. А всего с 2014 года — на $7,3 млрд.

«Не переносить войну в Россию»

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что не собирается «переносить войну в Россию», а РСЗО будут использоваться украинцами для отражения наступления российских войск. В Кремле в ответ подчеркнули, что не доверяют словам украинского лидера. «Для того чтобы доверять, необходимо иметь опыт в случаях, когда соответствующие обещания сдерживались. Однако такой опыт отсутствует», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Предоставление ракетных систем HIMARS было главной просьбой украинских властей, так как системы, как считают в Киеве, помогут сдерживать наступление российских войск на востоке.

М142 HIMARS — универсальная пусковая установка, которая может нести либо шесть реактивных снарядов калибра 240-мм, либо одну оперативно-тактическую ракету ATACMS. Снаряды способны поражать цели на расстоянии до 80 километров.

«Для HIMARS есть достойное противодействие российских средств ПРО, которые успешно сбивают ракеты «Точка-У», которые запускают ВСУ. С HIMARS справятся даже такие комплексы, как С-300, не говоря уже о С-400 и С-500», — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ранее Вашингтон отправил Киеву 24 тыс. противотанковых систем, 1033 систем ПВО, 1468 ракет, 90 артиллерийских систем, девять вертолетов, 33 радара и 7888 единиц стрелкового оружия. Кроме того, украинские военные получили 68 тыс. бронежилетов и около 49 тыс. касок.