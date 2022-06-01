«Это прямая провокация». МИД заявил о риске вовлечения третьих стран в конфликт на Украине

Украина, требуя поставить реактивные системы залпового огня, пытается вовлечь страны Запада в военные действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом ряд западных лидеров, по его словам, «готовы идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции». Но «серьезные страны в Евросоюзе» понимают все риски и «неприемлемость» таких сценариев, считает дипломат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о рисках вовлечения третьих стран в конфликт на Украине. По его мнению, западные политики «прекрасно понимают» высокую вероятность подобного развития событий.

«Такие риски, конечно, существуют. То, чего требует, причем безапелляционно, по-хозяйски... киевский режим от своих западных покровителей. Во-первых, это переходит все рамки приличия и дипломатического общения, а во-вторых, это является прямой провокацией, чтобы вовлечь Запад в военные действия», — сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

По его мнению, есть западные лидеры, которые «готовы идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции». «Но серьезные страны в Евросоюзе, конечно, прекрасно понимают неприемлемость таких сценариев, и вроде бы признаки разумных оценок [относительно поставок вооружения Украине] мы недавно услышали из Вашингтона», — подчеркнул дипломат.

Лавров указал, что позиция РФ на этот счет неоднократно озвучивалась по каналам, которые «существуют между странами, между Россией и ключевыми западными государствами». «Они ее хорошо знают», — констатировал он.

«Несложно понять, что НАТО занимается именно этим»

Российский министр также обвинил Североатлантический альянс в том, что тот усиливает собственную безопасность в ущерб другим странам, тем самым нарушая обязательства в рамках ОБСЕ.

«Мы не против того, как запад устраивает свои собственные дела в рамках созданных им институтов, таких как НАТО и Европейский союз, но мы против того, чтобы Запад разрушал глобальные обязательства, в том числе обязательства, которые были приняты в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — отметил Лавров.

Данные обязательства гласят, что ни одна страна не имеет права претендовать на доминирование в евроатлантическом регионе, пояснил глава МИД. «Несложно понять, что НАТО занимается именно этим», — добавил он.

Лавров призвал Запад «не реализовывать свои идеи» в нарушение уже универсальных правил, прежде всего Устава ООН, основополагающий принцип которого — «уважение суверенного равенства государств».

«Дыма без огня не бывает»

Министр назвал «игрой слов» высказывания главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Евросоюз должен «стать серьезной военной силой». «Но дыма без огня не бывает», — добавил он.

«Там действительно такое сильное русофобское крыло в Евросоюзе, которое долгие годы, по сути дела, навязывало свою позицию всем остальным, спекулируя на принципе солидарности и консенсуса», — указал российский министр. Причем это «крыло» в настоящее время «наращивает активность», отметил он.

Слова Борреля, по мнению российского дипломата, отражают «тенденцию, навязываемую агрессивным меньшинством всему Европейскому союзу». При этом идеалом для этого меньшинства становится «военизированный Евросоюз как придаток НАТО».

Накануне, напомним, Боррель заявил, что ситуация на Украине доказала властям Евросоюза «недостаточность мягкой силы». «То, что мы усвоили на основании конфликта на Украине, что недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой, ЕС также должен быть серьезной военной силой», — сказал он, пообещав предоставить доклад Европейского оборонного агентства, который сводит воедино потребности европейских армий и возможности европейской оборонной промышленности.

Санкции, нефтяное эмбарго и голод

Лавров в ходе пресс-конференции также выразил уверенность, что в ЕС начинают осознавать последствия вводимых ими санкций в сфере энергоресурсов. «Это скажется так, как уже говорят некоторые европейские политики, которые заявляли, что санкции не работают, потому что «вот мы сокращаем закупки у России энергоресурсов, а мировые цены на энергоресурсы растут, и в итоге Россия получает доходы даже больше, чем в прошлом году». Пусть они делают выводы, видимо, они наконец начали считать и начали пытаться разбираться в том, что они делают и каковы последствия этих действий», — указал он.

Лидеры стран ЕС ранее согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который входит частичный запрет на импорт российской нефти. При этом поставки трубопроводной нефти из России в Венгрию пока разрешены.

Глава российского МИД подчеркнул, что никаких проблем с обеспечением мировых рынков зерном со стороны РФ не существует. Основная проблема — невозможность свободного выхода судов из украинских портов.

«Российские военные моряки ежедневно уже несколько недель объявляют гуманитарные коридоры для свободного выхода судов, которые остаются из-за минной угрозы запертыми в портах Украины и не могут выйти оттуда и доставить соответствующие товары, грузы в порты назначения», — указал он.

На Западе «стыдливо умалчивают», что суда-перевозчики российского зерна попали под санкции, поэтому их невозможно застраховать или пришвартовать в иностранных европейских портах. «Все логистические и финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, они оказались под санкциями наших западных коллег», — подытожил министр.