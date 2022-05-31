«Всему свое время». Почему приостановили процесс интеграции России и Южной Осетии

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ своего предшественника, Анатолия Бибилова, от 13 мая этого года о назначении референдума в республике по поводу присоединения к Российской Федерации. Новый глава Южной Осетии обосновал свое решение «неопределенностью правовых последствий вопроса», который собирались задать гражданам.

Приостановка указа

Как говорится в тексте указа Гаглоева «О путях дальнейшей интеграции» республики и РФ, опубликованном на сайте президента, вопрос о присоединении к другому государству нельзя решать в одностороннем порядке.

«Признавая недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации, всецело поддерживая инициативу граждан республики Южная Осетия о дальнейшей интеграции <…> постановляю <…> до завершения консультаций приостановить действие указа президента республики Южная Осетия от 13 мая 2022 года «О назначении референдума», — говорится в документе.

Гаглоев решил «безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией» с РФ. Для этого он также сформировал перечень официальных лиц, которые войдут в состав делегации Южной Осетии для переговоров с Россией.

В нее, помимо Гаглоева, вошли спикер парламента Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, председатель Центральной избирательной комиссии Эмилия Гагиева, и.о. министра иностранных дел Дмитрий Медоев, государственный советник президента Константин Кочиев. Указ президента республики вступил в силу со дня его подписания – с 30 мая.

13 мая Центризбирком Южной Осетии утвердил и направил покидающему свой пост президенту Анатолию Бибилову пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России. В ответ он обнародовал указ, согласно которому референдум должен был состояться 17 июля 2022 года. Гражданам планировали задать вопрос: «Вы поддерживаете объединение республики Южная Осетия и России»?

Юридический казус

Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев 24 мая вступил в должность главы республики, присягнув на Конституции. 11 мая, после победы на выборах, он заявил в интервью ТАСС, что его страна хочет максимальной интеграции с Российской Федерацией, поэтому референдум о присоединении к РФ состоится, как только Южная Осетия получит соответствующий сигнал от России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по поводу готовящегося референдума, что «никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется». Он подчеркнул, что необходимо юридически доработать этот вопрос.

«Если мы правильно понимаем, юридически сформулирован вопрос для референдума как объединение Республики Южная Осетия и России. То есть юридически это такой некий казус, потому что, если объединение, значит, речь идет о создании некоего третьего государства, что конечно же, невозможно.

Поэтому, конечно, там нужно чуть-чуть, наверное, юридически подумать просто над формулировками», — пояснил Песков.

«Всему свое время»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что также считает вопрос, который планировалось задать на референдуме, «носящим очень некорректный характер». Ему не понравилось, что граждан Южной Осетии собирались спросить, хотят ли они именно «объединения», а не присоединения или вхождения в состав России.

«Объединение – это создание нового государства. То есть в соответствии с итогами такого референдума Южная Осетия должна создать с Россией новое государство. Мы собираемся создавать новое государство, даже в случае, если Южная Осетия войдет в состав России? Да нет же, конечно. Мы не создавали новое государство, когда Крым вошел в состав Российской Федерации. Одно дело – вхождение, другое – объединение», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, автор формулировки вопроса не «хотел создать какой-то подвох», но торопился. Затулин уверен, что такому «дилетантизму» во внешней политике не место, он «противопоказан».

Спешку в формировании вопроса референдума Затулин объяснил тем, что проигравший выборы Бибилов «захотел поставить в сложное положение» победившего его Гаглоева. Затулин рассказал, что «придя к власти под лозунгом вхождения» Южной Осетии в состав РФ, Бибилов в течение всего своего срока об этом больше «не заикался». И «вспомнил об этом» только во время подготовки ко второму туру выборов президента.

«К сожалению, причина вполне определенная, она конъюнктурная, и связана с его желанием таким образом добиться победы на выборах», — считает депутат.

По его словам, «зная настроения в Южной Осетии, не приходится сомневаться, что люди там с удовольствием проголосуют за вхождение» в состав России.

«Мы, повторяю, с уважением относимся к стремлению осетин к объединению, вхождению в состав России, но, я думаю, мы вряд ли в ближайшее время будем готовы на такой акт. Раз мы не готовы, то проведение такого референдума создаст, да и уже создало, двусмысленность, в том числе среди осетинского населения», — убежден Затулин.

Он пояснил, что, с одной стороны, если референдум все же будет проведен в ранее предложенном виде, люди запутаются, кто-то из них проголосует против, а это может послужить «поводом для инсинуаций, что на самом деле Южная Осетия не хочет в состав России». А с другой стороны, в ситуации, если референдум проведут без консультаций, и Россия не примет его решение, это послужит поводом для слухов, что РФ не хочет видеть Южную Осетию в своем составе и неуважительно относится к осетинам.

Затулин заключил, что «всему свое время и в тот момент, когда Россия вовлечена в очень серьезное противостояние, проводя свою военную операцию на Украине», она не должна «множить число проблем по периметру» своих границ.