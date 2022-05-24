«Болонская система — прожитый этап». Россия перестанет готовить бакалавров и магистров

Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков заявил, что России пора отказаться от европейской Болонской системы и разработать свой «уникальный» подход к высшему образованию. Минпросвещения заявило, что уже подготовило необходимую переходную программу. Ранее против Болонской системы выступил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он заявил, что российских студентов и преподавателей «выдавливают из западной научно-образовательной сферы».

Россия должна создать собственную «уникальную» систему образования, а не пользоваться западной, заявил «Коммерсанту» Фальков.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — сказал министр.

Его поддержало Минпросвещения. Оно указало, что вузы нужно перевести на программу специалитета.

«Министерство просвещения РФ считает, что отказ от Болонской системы и переход на программы специалитета способен усилить качество подготовки педагогов по всей стране. Минпросвещения готово взаимодействовать с Минобрнауки по переходу на специалитет как основой формат подготовки», — сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство уточнило, что уже подготовило программу «Ядро высшего педагогического образования». Она делает упор на специалитет. Минпросвещения обещает, что «Ядро» можно будет запустить с началом учебного года, в сентябре 2022-го.

Болонская концепция существует в Европе с 1999 года. Ее задача — привести высшее образование разных стран к одному формату. Система нацелена на то, чтобы студенты и преподаватели могли получать опыт и знания в разных европейских вузах. Выпускник вуза одной страны благодаря единой системе должен легче найти работу со своим дипломом в другом государстве. Болонская система также поощряет взаимодействие между вузами, включая учебные программы и научные исследования.

Главная особенность Болонской системы — она делит обучение на два уровня, бакалавриат и магистратуру. Кроме того, среди базовых требований к участникам — наличие приложения к диплому, где перечисляют все курсы, которые прослушал выпускник за время учебы. Вдобавок, Болонская система вводит свои требования к методике обучения.

На 2020 год Болонская система объединяла 48 стран. Россия присоединилась к ней в 2003 году. Программы по подготовке бакалавров стали появляться в России еще в 1990-х, но по всей стране бакалавриат и магистратуру ввели как основные уровни с 2011 года.

Минпросвещения России, говоря об отказе от Болонской системы, указало на ее недостатки. По мнению министерства, с переходом на нее «исчезло указание на конкретную квалификацию, что создало определенные трудности на рынке труда».

«Например, квалификация «бакалавр/магистр педагогического образования» никак не соотносилась с конкретной профессией «учитель предмета», — пояснило Минпросвещения.

В середине марта председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин говорил, что России нужно вернуться к классическому формату специалитета и аспирантуры. По его мнению, присоединение к Болонскому процессу не оправдало возлагаемых на него надежд.

В начале апреля против Болонской системы выступил ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. Он заявил, что «раньше все было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая соответствовала строю».

«К сожалению, в 1990-х мы начали копировать многое, что нам не свойственно, Болонскую систему и многие другие системы, чем существенно понизили качество образования», — сказал он.

23 мая отказаться от Болонской системы призвал и секретарь Совета безопасности РФ Патрушев. Он призвал вернуться «к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели». По словам Патрушева, сейчас российских студентов и преподавателей «фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы».