Эксперт рассказал, когда Европа сможет гарантированно отказаться от российского газа

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что Европа гарантированно сможет отказаться от российского газа к 2040 году, но если очень постарается — то к 2025 году, передает РИА «Новости».

По его мнению, с учетом введенных запретов и экономии, а также за счет крупных инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии и СПГ-инфраструктуру, отказа от части планов по сокращению использования атомной энергии и угля, к 2030 году Европа сможет отказаться от поставок российского газа.

Тем не менее, указал Колобанов, есть надежда, что прагматизм возобладает и цена такой диверсификации все-таки остановит «горячие головы».

Ранее Колобанов рассказал, что Европа снизит потребление газа из России на 30 млрд кубометров, однако перебалансировка завершится не раньше 2024–2025 года.

18 мая Еврокомиссия приняла долгосрочный план REPowerEU для скорейшего отказа от нефти и газа РФ, для реализации плана к 2029 году потребуются €300 млрд.