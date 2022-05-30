Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Боксер Мэйвезер, чемпион НБА Пирс и Ким Кардашьян обвиняются в мошенничестве... 07:50
В Европарламенте предложили лишить Венгрию права влиять на решение... 07:40
Метеорный шторм пройдет на Земле 31 мая 07:34
Фигуристка Трусова стала обладательницей премии WOW Awards 07:27
Пользовательница Reddit рассказала, как ее муж испортил свадьбу шуткой 07:21
В Гидрометцентре рассказали, когда улучшится пожароопасная ситуация в Сибири 07:16
Россияне потребовали от Sony 280 млн рублей компенсации из-за отключения PlayStation... 07:15
Переменная облачность и до +22°C ожидается в Москве 07:02
Команда бывшего премьер-министра Италии Берлускони «Монца» вышла в Серию... 07:00
Resalat: платежная система «Мир» стала причиной провала западных санкций 06:51
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Эксперт рассказал, когда Европа сможет гарантированно отказаться от российского газа

Экономист Колобанов: Европа сможет отказаться от российского газа к 2040 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что Европа гарантированно сможет отказаться от российского газа к 2040 году, но если очень постарается — то к 2025 году, передает РИА «Новости».

По его мнению, с учетом введенных запретов и экономии, а также за счет крупных инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии и СПГ-инфраструктуру, отказа от части планов по сокращению использования атомной энергии и угля, к 2030 году Европа сможет отказаться от поставок российского газа.

Тем не менее, указал Колобанов, есть надежда, что прагматизм возобладает и цена такой диверсификации все-таки остановит «горячие головы».

Ранее Колобанов рассказал, что Европа снизит потребление газа из России на 30 млрд кубометров, однако перебалансировка завершится не раньше 2024–2025 года.

18 мая Еврокомиссия приняла долгосрочный план REPowerEU для скорейшего отказа от нефти и газа РФ, для реализации плана к 2029 году потребуются €300 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть