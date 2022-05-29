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Политика

«Здесь показала себя темная сторона человечества». Что зарубежные лидеры увидели на Украине

Зеленский впервые за время российской спецоперации выехал за пределы Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с официальным визитом в Харьков. Это первый раз за время военного конфликта, когда Зеленский выехал из Киевской области. Ранее из столицы он выезжал только в Бучу — город в Киевской области. Кто приезжал на Украину из правительств других стран, и что они увидели — в обзоре «Газеты.Ru».

Зеленский побывал в Харькове на передовых позициях украинских военных.

«Чувствую безграничную гордость за наших защитников. <...> Спасибо каждому из вас за службу!», — написал он в Telegram.

Во время визита президент наградил отличившихся бойцов. Несколько дней назад он уточнял, что за прошедшие три месяца госнаграды получили 15 тыс. украинцев.

После посещения Харькова украинский президент рассказал, что в самом городе и в области разрушены больше 2 тыс. домов. «Все восстановим, отстроим, наполним жизнью», — пообещал Зеленский.

Впервые с начала боевых действий Зеленский выехал за пределы Киевской области, отмечает международное информагентство Reuters.

В начале апреля украинский лидер приезжал в Бучу (Киевская область), после того, как зарубежные журналисты показали кадры с массовыми захоронениями и мертвыми телами мирных жителей на улицах со связанными руками. Украина считает, что это дело рук российских военных. Власти России настаивают, что кадры из Бучи — фейки и подлог, созданные, чтобы «очернить российскую армию».

Кто из европейских политиков приезжал на Украину

Пик визитов европейских политиков пришелся на начало апреля. 8 апреля в страну приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Сначала они побывали в Буче, где зажгли в память о погибших свечи в православной церкви.

Затем европейские политики на поезде добрались до Киева, где встретились с Зеленским. Самая знаковая деталь встречи — фон дер Ляйен передала опросник для вступления в ЕС.

«Именно здесь начинается ваш путь к Европейскому союзу», — указала глава Еврокомиссии.

Отдельно от чиновников ЕС, но в те же числа в Буче и Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

В Буче Нехаммер тоже зажег свечи в память о погибших, а в Киеве, кроме Зеленского, пообщался с мэром города Виталием Кличко. Тот назвал приезд канцлера «смелым решением», поскольку в Киеве «всегда может взорваться ракета».

«Мы нейтральны в военном отношении, но не нейтральны, когда речь идет о том, чтобы назвать преступление преступлением и действовать там, где происходит несправедливость», — подчеркнул после встречи с Зеленским Нехаммер.

Он пообещал, что виновные в жертвах на Украине будут привлечены к ответственности. «Мельницы международной юрисдикции перемалывают медленно, но неуклонно», — констатировал канцлер.

Сразу после Украины Нехаммер прилетел в Москву, где стал первым с начала конфликта европейским политиком, который лично встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла без рукопожатий и совместных фото.

«Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины, где своими глазами видел неизмеримые страдания», — пояснил канцлер.

Вдобавок 9 апреля на Украину приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его визит, в отличие от вышеперечисленных, не анонсировали заранее. Посольство Украины в Лондоне объявило о встрече, опубликовав в Twitter фотографию Джонсона и Зеленского с подписью «Сюрприз». Кроме переговоров Джонсон прогулялся с Зеленским по Киеву. Во время прогулки политиков встретила женщина, представившаяся харьковчанкой, и подарила каждому по керамическому кувшину в виде петухов.

Спустя несколько дней после этих визитов на Украину приехали вместе президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. На этот раз политики посетили не Бучу, а поселок Бородянка под Киевом. Украинские власти передавали, что делегация осмотрела разрушенную при боях инфраструктуру.

«Сегодня был в Бородянке. Здесь показала себя темная сторона человечества», — описал поездку президент Литвы Гитанас Наусед.

После этого балтийская делегация нанесла визит Зеленскому в Киеве. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер указал, что встреча «носит символический характер, но заодно является инструментом морального и политического нажима на тех лидеров западных стран, которые вместо реальной помощи Украине лишь обещают помощь».

Президент Польши Анджей Дуда побывал на Украине дважды, второй раз 22 мая. Тогда он выступил в Верховной Раде в Киеве, став в этом качестве первым иностранным лидером с начала военного конфликта.

В конце апреля в Киев приехал генсек ООН Антониу Гутерриш. Кроме того он посетил Ирпень, Бучу и Бородянку.

«Я должен рассказать, что я чувствую, когда вижу эти разрушенные дома. Я представил свою семью в одном из тех домов, которые сейчас разрушены и обуглились. Я вижу, как мои внучки в панике убегают, а часть семьи в конце концов погибает», — сказал он в Бородянке.

Позже в Киеве также отметился глава Европейского совета Шарль Мишель. Кроме того, он посетил Одессу, где Мишелю пришлось прятаться от бомбардировки в бомбоубежище. «Я приехал отмечать День Европы (9 мая) в Одессу, в город, о котором Пушкин сказал, что «здесь можно почувствовать Европу», — уточнял политик.

Среди прочих в Киеве также побывали премьер Румынии Николае Чуке (румынская делегация тоже приезжала в Ирпень и Бородянку), премьер Хорватии Андрей Пленкович, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (приезжала в Бучу).

Кто посетил Украину из высших лиц США

Американские должностные лица начали приезжать на Украину позже европейских коллег, в конце апреля. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин 25 апреля пообщались в Киеве с Зеленским. Они пообещали ему вернуть эвакуированных американских дипломатов и денежную помощь в размере более чем $322 млн. Посольство США возобновило работу в Киеве 18 мая.

После Блинкена и Остина в начале мая Украину посетила первая леди США Джилл Байден. Она прибыла «с необъявленным визитом», передавал Белый дом. В Закарпатской области Байден встретилась с женой украинского лидера Еленой Зеленской (которая впервые появилась на публике после начала боевых действий) и подарила ей цветы. Также Байден пообщалась с украинскими беженцами, которые на время конфликта вынуждены жить в местной школе.

«Я хотела приехать на День матери. Подумала, что важно показать украинскому народу, что <...> их поддерживает американский народ», — заявила Байден.

Сенат США отдельно прислал 14 мая собственную делегацию, которая в Киеве конфиденциально переговорила с Зеленским.

От Конгресса США 2 мая приехала спикер Нэнси Пелоси. Она подчеркнула, что посетила Киев, чтобы дать «очень четкое послание миру, что Америка вместе с Украиной вплоть до самой победы».

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