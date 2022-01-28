Россия потребовала вывести иностранные войска из Сирии

Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сел, которые незаконном там находятся. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил первый зампостпреда РФ при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский, сообщает РИА «Новости».

«С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе. Вылазка игиловцев с атакой на тюрьму в городе Хасаке наглядно это демонстрирует», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия в свою очередь не прекращает работу по борьбе с терроризмом в Сирии совместно с властями страны.

«Сирийские военные силы при поддержке ВКС России продолжают поиск и ликвидацию игиловцев в Сирии. Эта работа будет продолжена», — заключил Полянский.

Ранее сообщалось, что военные России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией САР. Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим на истребителях Су-34, Су-35 и самолетах дальнего радиолокационного обнаружения А-50, сирийские — аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска на истребителях Миг-23 и Миг-29.