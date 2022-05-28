«Украина слышит в Европе одно — вы давайте там заканчивайте»

Власти Украины критикуют Запад за призыв к поиску компромисса с Россией. Обвинения и претензии исходят как от Владимира Зеленского, так и от его советников. СМИ же фиксируют усталость европейцев от украинского кризиса, а также намекают на серьезные расхождения во взглядах США и ЕС по этому вопросу.

Критика западных политиков, выступающих за поиск какого-либо компромисса для урегулирования ситуации вокруг Украины, стала основной темой для Киева под конец мая. Определенное разочарование украинских властей в своих партнерах наиболее ярко проявилось во время Всемирного экономического форума в Давосе, проходившего с 22 по 26 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что несмотря на продолжение российской военной спецоперации на форуме нашлись политики, призывающие учитывать интересы Москвы. Среди таковых он назвал экс-госсекретаря Генри Киссинджера, выступившего за срочный запуск российско-украинских переговоров.

«Все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене», — отметил Зеленский.

Отдельно президент Украины указал на появление в западных СМИ материалов, призывающих Киев быть готовым на тяжелые компромиссы и сдачу своих территорий в обмен на урегулирование ситуации. В ответ Зеленский потребовал сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка — «принимать во внимание Украину».

Вторили президенту и советники главы его офиса. В частности, Михаил Подоляк указывал на то, что в кулуарах форума в Давосе украинским представителям намекали на необходимость перемирия и диалога с Кремлем, а также возвращения к бизнесу с Россией. Схожие призывы также подметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, поставивший под сомнение готовность Запада оказывать всю необходимую помощь Киеву, в том числе по поставкам ракетных систем залпового огня и разблокировке «морской блокады» в Черном море.

Устал ли Запад от Украины

При этом достаточно сложно обвинить западные страны в отсутствии поддержки Украины, по крайней мере на уровне официальной риторики. Ключевые представители ЕС даже не призывают Киев к диалогу с Москву, а выступают за его «победу». Правда, определенные расхождения между официальной риторикой и реальной ситуацией уже отмечают не только украинские власти, но и ряд СМИ.

Так, обозреватели The New York Times утверждают, что между США и Евросоюзом есть разногласия по ситуации на Украине, в особенности по конечным целям противостояния с Россией.

По выводам издания, Вашингтон стремится к максимальной изоляции Москвы, но в ЕС нет полного согласия по этому вопросу — в Западной Европе опасаются затягивания конфликта и увеличения ущерба для своих экономик.

В то же время ряд украинских СМИ фиксируют общую усталость европейцев от ситуации вокруг Украины, в том числе из-за негативных последствий санкционных ограничений против России для самой Европы и опасений дальнейшей эскалации ситуации. В частности, такие настроения наблюдаются в Германии, несмотря на общую поддержку Киева.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что отчасти Запад действительно устал от Украины. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, это началось еще до эскалации конфликта на украинской территории.

«Усталость от конфликта в большей степени есть у Евросоюза, показательным тут стала неспособность Брюсселя согласовать шестой пакет санкций против России. Это возвращает ЕС к вопросу о том, зачем им вообще эти ограничения и чего добивается Европа в данном случае. По факту, за это время Евросоюз добился только того, что у него появились большие экономические проблемы. Военная операция России же все равно продвигается, несмотря на поставки вооружения Украине.

Поэтому, когда Кулеба ездит по Европе, он слышит только одно — вы давайте там заканчивайте. Официально об этом не говорят, но Киев призывают согласиться на условия России, пока Москва не захватила что-нибудь еще на Украине», — пояснил эксперт.

С ним согласен замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, Запад почувствовал, что ему не удастся победить Россию — то есть понял, что акта капитуляции тут не будет.

«В таких условиях ему необходимо договариваться с Москвой. Но пространство для переговоров фактически было перечеркнуто, когда на Западе начали говорить о том, что возможна только окончательная победа [Украины] и «уничтожение» российской стороны. В то же время руководство Украины чувствует свою неуверенность на фоне развития военной операции России, но оно не может пойти на переговоры под подобным предлогом. Киеву проще заявить, что его заставляют идти на компромисс или диалог с Москвой. То есть обвинить Запад в том, что он устал от конфликта», — отметил эксперт.

Почему Киев отказывается от компромиссов

Параллельно с критикой западных политиков со стороны властей Украины поступают противоречивые заявления относительно самих переговоров. По факту Зеленский установил планку по диалогу с Россией на уровень — «никаких обсуждений до вывода российских сил с территории страны». В то же время по линии МИД Украины идут заявления о готовности к диалогу с Москвой без каких-либо условий.

Сходятся украинские политики лишь в том, что не собираются идти на какие-либо территориальные уступки не только по занятым Россией территориям Херсонской и Запорожской областей, но и по Донбассу с Крымом. То есть выступают против каких-либо компромиссов в таких вопросах.

С точки зрения Владимира Брутера из Международного института гуманитарно-политических исследований, линия Киева в данном случае связана с тем, что он зависит от соответствующих установок со стороны США.

«Он делает то, что требуют в Вашингтоне. Украинцы говорят «нет», отказываясь обсуждать какие-либо территориальные вопросы, потому что это решают в США. Не исключено, что украинские власти призывают европейцев самим договариваться с Вашингтоном по каким-либо компромиссам с Россией. Но Евросоюз не обладает коллективной волей, яркими и харизматичными лидерами, настроенными на прекращение конфликта, а также не имеет формулы, способной учесть российские интересы», — отметил эксперт.

Владимир Жарихин из Института СНГ также уверен, что сопротивление Киева в контексте диалога с Москвой обусловлено сопротивлением США, которые контролируют решения украинских властей.

«Грубо говоря, пока Киеву не разрешают делать таких шагов, требуя продолжить сопротивление. По сути, Украине нужно найти повод пойти на переговоры с Россией, но он не может идти изнутри государства. Поскольку это не отвечает курсу главного гегемона [США] и может вызвать негативную реакцию у значительной части украинцев, у которой Киеву удалось спровоцировать определенный патриотический порыв. Объяснить своим гражданам, что они вдруг пошли на переговоры с Россией, будет достаточно сложно. Поэтому, скорее всего, Киев будет продвигать это через призму «гнилой Европы», заставляющей Украину идти на диалог с Москвой», — резюмировал эксперт.