«С учетом военного времени». Иностранным наемникам Украины грозит смертная казнь

Генеральная прокуратура ДНР завершила расследование дела против группы наемников из Великобритании и Марокко и передала материалы в суд. К обвиняемым может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь, сообщил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества ГП Виктор Гаврилов. Британцы ранее просили обменять их на украинского политика Виктора Медведчука, но Лондон не стал активно участвовать в переговорах об обмене.

Власти Донецкой Народной Республики заявили, что пленных иностранных наемников из Великобритании и Марокко могут казнить. Генпрокуратура республики уже завершила расследование их уголовного дела.

«Уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в подготовке и ведении боевых действий против ДНР, полностью сформировано. Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь», — сообщил ТАСС начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.

Гражданам Великобритании Шону Пиннера и Эндрю Хиллу, а также подданному Королевства Марокко Саадуну Брагиму предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»). Их причастность к указанным преступлениям установлена в результате полученных показаний, добавили в ГП. Все они принимали участие в боевых действиях против сил ДНР.

Могут ли обменять британцев

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин попали в плен в середине апреля. Практически сразу они обратились к британскому премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.

Британский наемник Эндрю Хилл, уже находясь в плену, рассказывал, что за участие в боях ему ничего не заплатили. По его словам, он прибыл на Украину через польскую границу из города Жешув, и в его группе было семь человек. Хилл утверждал, что не знал даже, кто отдает им приказы и как называется их подразделение. С собой у него была винтовка CZ (чешская).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова чуть позже заявила, что Британия не будет вызволять из плена своих наемников на Украине. Британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис отмечал, что правительство Соединенного Королевства внимательно следит за развитием ситуации с попавшими в плен, но прямого ответа на вопрос, участвует ли Лондон в переговорах об их обмене, так и не дал.

Как ранее подчеркивал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не могут претендовать на статус комбатанта. «Лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме», — отмечал Конашенков.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее озвучивал, что на Украину направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наемников уже превысило шесть тысяч человек. Наиболее многочисленная группа, по информации Минобороны, прибыла из Польши – почти 2 тыс. военных.

Как сообщало пресс-бюро Службы военной разведки (СВР) России, в боевых действиях на Украине в качестве наемников принимают участие члены международных террористических организаций, таких как «Исламское государство» (организация запрещена в России). По данным разведки, террористов в зону боевых действий направляют США. Боевики обучены применению противотанковых комплексов, беспилотников и современных средств связи.

Угрозы высшей мерой

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас призвал судить бойцов батальона «Азов» (его символика признана экстремистской в РФ и запрещена) в ДНР и ЛНР, «где они и совершали свои преступления».

«Запрет Конституционного суда России на применение смертной казни в нашей Стране основан на Конституции России и на территориях суверенных государств — ДНР и ЛНР не действует», — указывал сенатор.

Последний смертный приговор был приведен в исполнение в РФ в 1996 году. В мае того же года был подписан указ 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». 25 февраля 2022 года членство РФ в СЕ было временно приостановлено.