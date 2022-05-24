Подозревается в госизмене: у экс-президента Молдавии Додона проходят обыски

Антикоррупционная прокуратура Молдавии и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона. Его подозревают во взяточничестве и государственной измене.

«Незаконное обогащение»

Пресс-секретарь генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек рассказала молдавскому порталу Unimedia, что во вторник утром обыски прошли не только у Додона, но и у его предполагаемых сообщников.

«Также проводятся обыски в других местах. (Обыскивают. — «Газета.Ru») недвижимое имущество, принадлежащее посредникам, в рамках уголовного дела, возбужденного по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 324 (пассивная коррупция), статьей 181 пункт 2 (принятие финансирования политической партии со стороны преступной организации), статьей 337 (государственная измена) и статьей 330 пункт 2 (незаконное обогащение)», — сказала она.

17 мая бывший депутат Юрий Реницэ сообщил, что Апелляционный суд Кишинева отменил решение Кишиневского суда, отказавшегося возбуждать уголовное дело против Додона.

«Этим постановлением Кининевского райсовета открылся законный путь для возобновления уголовного преследования бывшего главы государства Игоря Додона <…> После двух лет борьбы <…> у Генпрокуратуры есть все возможности провести беспристрастное, равномерное расследование в строгом соответствии с действующим законодательством», — написал Реницэ на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

18 мая стало известно, что генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по подозрению в коррупции в отношении Додона.

«Сегодня исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу распорядился начать уголовное преследование из-за видеозаписей, появившихся в публичном пространстве летом 2020 года», — сообщила на пресс-конференции Керпек.

«Как только в Молдавии дела идут плохо, Додона вызывают к прокурору, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем. Так было в декабре прошлого года, когда тариф на газ вырос в несколько раз. Сейчас, когда в стране новый скачок цен, это хотят повторить», — прокомментировал возбуждение уголовного дела сам экс-президент в эфире телеканала НТВ-Молдова.

Он добавил, что «не боится никаких мер, бежать из страны не собирается и готов дать решительный бой оппонентам».

Отказ в возбуждении дела

Уголовный процесс против Додона был инициирован после того, как 18 мая 2020 года Реницэ опубликовал видеозапись, на которой тогдашний президент Молдовы встречается с лидером демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На кадрах виден некий пакет, который Плахотнюк якобы намеревался передать Додону, в котором, по словам Реницэ, находилась крупная сумма денег. Хотя тот пакет Додон не взял, оппозиционные партии обвинили его в коррупции. Сама встреча состоялась в июне 2019 года, а через несколько дней Плахотнюк покинул страну.

Игорь Додон опроверг обвинения, подчеркнув, что он не знает, что было в пакете, а видео было обнародовано через «олигархические банки».

Кроме того, прокуратура Молдавии получила анонимное письмо с якобы «квитанциями на деньги», которые получил президент республики. Но автор послания впоследствии не явился для дачи показаний.

24 июня 2020 года антикоррупционная прокуратура заявила, что она «не установила никаких криминальных элементов» во время исследования видеозаписи. Также не удалось выяснить, что именно находилось в пакете, переданном Додону. Ведомство также объявило о закрытии уголовного производства с возможностью возобновления следствия в случае появления новых соответствующих доказательств. Это решение также поддержал суд Кишинева.

«Генеральная прокуратура не возбудила уголовное дело, <…> потому что это видео было признано незаконным», — пояснил тогдашний генеральный прокурор республики Александр Стояногло.

Депутат, бизнесмен и преступник

Согласно информации из открытых источников, Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его и объявил в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года Министерство внутренних дел России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Кроме того, в апреле 2020 года МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей.

В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Сам предприниматель еще с июня 2019 года находится за пределами страны. Суд в Кишиневе неоднократно выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура республики настаивает на его экстрадиции на родину.