Додон заявил об экономической катастрофе Молдавии при трехкратном росте цен на газ

Молдавия столкнется с эконмической катастрофой при росте цен на спотовый газ в три раза. Об этом в Telegram-канале написал экс-президент республики Игорь Додон.

«По прогнозам европейских экспертов, зимой стоимость природного газа может достигнуть 3,5 тысячи долларов. Если спотовая цена на газ утроится, будущей зимой нас ждет настоящая социальная и экономическая катастрофа», — отметил Додон.

Он добавил, что уже сейчас необходимо начать переговоры по цене на газ на будущую зиму. Поэтому необходимо сделать все, чтобы избежать сложностей, с которыми столкнулись граждане страны в прошедшую зиму.

По его словам, нынешняя власть республики должна лететь в Москву и начать переговоры по новым контрактам. При этом надо договориться на максимально выгодную для Молдавии цену.

12 мая президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия не должна настаивать на возвращении Молдавией долга за потребленный газ в сложный экономический период. Государство готово отказываться от российского газа из-за низкой покупательской способности молдавских потребителей. Санду при этом добавила, что рядовые жители страны не смогут оплачивать более дорогое топливо западных производителей.