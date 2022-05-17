Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
«Ъ»: спикер гордумы Екатеринбурга направил в прокуратуру жалобы ветеранов... 20:50
В Ленинградской области полуторагодовалый ребенок умер от удара током 20:43
Пользователям Android угрожает прячущийся в VPN вирус 20:42
Минэкономики: РФ впервые входит в рецессию при высоком уровне мировых цен... 20:41
Петербургский водитель автобуса зажал дверями школьницу, забывшую показать проездной 20:36
В Госдуме пообещали не оставить снос памятника Освободителям Риги безнаказанным 20:31
Минэкономразвития ожидает сохранения санкций до 2025 года 20:27
Защитник ЦСКА Фернандес покинет Россию сразу после матча с «Ростовом» 20:27
Российские следователи допросят сдавшихся украинских военных, укрывавшихся... 20:24
Пригожин назвал «большим унижением» возвращение России... 20:21
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Армия

Безоговорочная капитуляция. Военные с «Азовстали» не выдвигали никаких требований

Дипломат Полянский: военные с «Азовстали» сдались в плен без условий

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Автобусы с эвакуированными украинскими военнослужащими с территории завода «Азовсталь», 17 мая 2022 года

Автобусы с эвакуированными украинскими военнослужащими с территории завода «Азовсталь», 17 мая 2022 года

Владимир Гердо/ТАСС
Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «нацисты «Азова» сдались без условий». Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе сегодняшнего пленарного заседания отметил, что бойцы батальона «не должны подлежать обмену». Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил временно вернуть смертную казнь для «нелюдей».

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у сдавшихся в плен украинских военнослужащих, вышедших с территории «Азовстали», не было никаких выдвигаемых условий.

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские силы «завершили «боевую миссию» в Мариуполе», а военные «были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев» на «Азовстали».

«Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты [из подразделения] «Азов» сдались без условий», — прокомментировал публикацию Полянский.

Суд или обмен?

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что за сутки на «Азовстали» сдались в плен 265 бойцов, в том числе членов батальона «Азов». У 51 из них тяжелые ранения. Всех нуждающиеся в помощи врачей отправили в больницу Новоазовска.

Сегодня из Мариуполя выехала колонна автобусов, в которых находятся пленные. Колонну сопровождала бронетехника. Куда их везут, не сообщается.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил вывод части военных с территории комбината и пообещал продолжить работу по эвакуации украинских военнослужащих и возвращению их в подконтрольные Киеву регионы.

«У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь», — отметил он. «Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности. И времени», — добавил украинский лидер.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя возможный обмен, подчеркнул, что «нацистские преступники не должны подлежать обмену».

«Обратите внимание, что наша страна делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен, в отличие от Вооруженных сил Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных. Но, что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменной — это одна из целей специальной военной операции», — сказал спикер нижней палаты в ходе пленарного заседания.

Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать исключение из моратория на смертную казнь для бойцов «Азова». «Нелюдей нужно судить! Более того, если их чудовищные преступления против человечности будут доказаны, вновь повторю свое предложение — сделать исключение из моратория на применение смертной казни в России и дать право суду рассматривать возможность применения высшей меры», — написал депутат в Telegram.

Минюст России сегодня сообщил, что Верховный суд РФ рассмотрит требование Генпрокуратуры признать украинский полк «Азов» террористической организацией и запретить его деятельность в России.

Судебное разбирательство по административному делу против «Азова» пройдет в здании Верховного суда России 26 мая.

1 мая с «Азовстали» эвакуировали первых мирных жителей — примерно 100 человек перевезли в Запорожье. 6 мая с комбината удалось вывести еще 50 женщин, детей и пожилых людей. По данным российского Минобороны, за период с 5 по 7 мая с предприятия эвакуировали 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть