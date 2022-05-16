ЦБ увеличил в пять раз лимит на перевод денег за рубеж

Банк России разрешил физлицам переводить за границу со своего счета до $50 тыс. в месяц. Ранее лимит составлял $10 тыс. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — рассказали в ЦБ.

В регуляторе отметили, что через компании по переводу денег без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 тыс. или такую же сумму в другой валюте.

До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран, поддержавшие санкции против России, могли перечислять средства в иностранной валюте в пределах $10 тыс. со счета и до $5 тыс. без открытия счета.

В ЦБ добавили, что ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.

Ранее ЦБ предложил ввести двухдневный «период охлаждения», когда банки будут обязаны остановить денежные переводы на счета, используемые дропперами.