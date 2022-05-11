«Референдум проведем обязательно»: новый президент Южной Осетии взял курс на Россию

Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев, победивший на выборах 8 мая действующего главу республики Анатолия Бибилова, заявил, что его страна хочет максимальной интеграции с Российской Федерацией. Он также уточнил, что референдум о присоединении к РФ состоится, как только Южная Осетия получит соответствующий сигнал от России.

Максимальная интеграция с Россией

«Каждый президент республики Южная Осетия всегда понимал и говорил, что наш вектор — максимальная интеграция с Российской Федерацией. Вместе с тем мы понимаем, что это не односторонний процесс. Мы с вами помним, что недавно [президент] Анатолий Ильич Бибилов объявил о проведении референдума (о присоединении к РФ. — «Газета.Ru»)», — сказал Гаглоев в интервью ТАСС.

По его словам, Южная Осетия обозначила свою позицию. В стране уже проводились несколько референдумов, «народ высказал свое мнение». При этом президент уточнил, что если понадобится еще один референдум, то власти обязательно его проведут.

«Еще раз хочу обозначить свою позицию, что это не односторонний процесс. Сегодня мы видим, что наш стратегический партнер — Российская Федерация — занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований. Мы должны понимать своего стратегического партнера. Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно», — подчеркнул он.

Гаглоев также рассказал, что, согласно законодательству Южной Осетии, инаугурация президента назначается после оглашения окончательных результатов. По его словам, скорее всего, это произойдет после 20 мая, потому что эта дата приходится на Зарскую трагедию.

«В трагический день проводить инаугурацию неправильно», — пояснил Гаглоев.

Кроме того, он уверен в том, что республика при его правлении сможет выйти на рубежи самоокупаемости.

Позже в эфире телеканала «Россия 24» Гаглоев заявил, что необходимо определить, по какому механизму будет идти объединение с Россией.

«У нас есть стратегический союзник — Россия — и по таким важным вопросам все шаги надо делать согласованно <...> Я думаю, что, как только наступит время, Южная Осетия была и сегодня готова ко вхождению в Россию. <...> Мы готовы провести референдум по согласованию дальнейших шагов с Российской Федерацией», — добавил он.

Выборы президента

8 мая в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента, они были признаны состоявшимися. На высший государственный пост в стране претендовали действующий лидер Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Явка избирателей к закрытию участков в 20:00 по московскому времени составила 64,75%.

9 мая 2022 года Центральная избирательная комиссия Южной Осетии сообщила, что после обработки 97% протоколов по итогам президентских выборов, состоявшихся 8 мая, лидирует Гаглоев. Он набирает 54,2% голосов избирателей. За его соперника, действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, проголосовали, по предварительным данным, 43,3% избирателей. По словам председателя ЦИК республики Эмилии Гагиевой, более 23,5 тысяч избирателей приняли участие в голосовании. Бибилов признал свое поражение на выборах.

«Считаю, что выборы состоялись. Поздравляю Алана Гаглоева и желаю ему удачи… Я желаю Алану Эдуардовичу Гаглоеву успешной работы во благо народа республики Южная Осетия и очень надеюсь, что у него все получится», — сказал он.

При этом действующий президент отметил, что референдум о присоединении к России состоится, все необходимые документы собраны и поданы в Центризбирком.

«Референдум будет... Они (ЦИК. — «Газета.Ru») должны все это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату», — пояснил он.

Во время предыдущих выступлений Бибилов заявил, что в республике могут пройти два референдума: первый — по вопросу присоединения к России, а второй — по поводу объединения с Северной Осетией.

Референдум по вопросу вхождения Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации намечен на май-июнь 2022 года, после президентских выборов, принесения избранным президентом присяги и соответствующих процедур. В инициативную группу по референдуму вошли 26 политиков.

Президент России Владимир Путин накануне направил Гаглоеву поздравления с победой на выборах.

«Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства», — говорится в послании Путина, опубликованном на сайте Кремля.

По словам российского лидера, РФ со своей стороны «будет и впредь оказывать югоосетинским друзьям всемерную поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности».