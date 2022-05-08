Телеканалы, бульдозеры и 2600 человек. Новые санкции США против России

Вашингтон вводит дополнительные ограничения против России. В частности, американским компаниям запрещено продавать оборудование и ПО для трех телеканалов РФ, а также размещать на их ресурсах рекламу. Кроме того, введены рестрикции против нескольких банков России, ограничен въезд для военнослужащих, и запрещены поставки бульдозеров и промышленных двигателей. А еще в список вошли 2600 россиян и белорусов — в материале «Газеты.Ru».

Санкции против российских телеканалов…

Американские власти запрещают американским компаниям предоставлять оборудование Первому каналу, «России-1» и НТВ. Ограничение также коснется и размещения рекламы на этих «популярных государственных или контролируемых государством российских телеканалах».

Как рассказал журналистам чиновник высокого ранга, которого цитирует ТАСС, эти СМИ «обеспечивают работу пропагандистской машины Путина».

Вашингтон считает, что три телеканала «во многих случаях полагаются на западные технологии для трансляции пропаганды». Поэтому компаниям США запрещается продавать им осветительное, серверное оборудование, программное обеспечение.

«Россия может попытаться производить эти компоненты внутри страны, но идея заключается в том, чтобы сделать это с коммерческой точки зрения трудным, невыгодным, возложить большее бремя на российское государство», – пояснил чиновник.

Что касается рекламы, то американские власти уверены, что «западные компании были одними из главных рекламодателей на этих телеканалах». По данным Белого дома, прошлогодний объем «доходов от рекламы превысил $300 млрд».

Подчеркивается, что многие западные компании после начала военной спецоперации РФ на Украине решили сократить «свою коммерческую деятельность с этими каналами». «Мы хотим убедиться, что решения будут приняты, и подать более широкий сигнал о том, что американские компании не должны заниматься финансированием российской пропаганды», – добавил представитель администрации США.

Минфин США утвердил срок завершения сделок с Первым каналом, «Россией-1» и НТВ – до 7 июня.

…против военных и 2600 граждан России и Белоруссии…

Помимо этого, США ограничивают выдачу виз российским военным и запрещают пересечение своей границы еще 2,6 тыс. гражданам России и Белоруссии. В Вашингтоне считают, что данные лица продолжают прикладывать усилия для «подрыва суверенитета Украины».

Эти ограничения указаны в документе, который обнародовал Белый дом в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные ограничительные меры против России. Рестрикции приводятся в разделе «санкции в отношении российских элит» и членов их семей, а также «визовые ограничения против российских и белорусских должностных лиц, подрывающих суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины». Имен в справке нет.

…против руководства российских банков…

Имена есть в других списках — россиян из банковской сферы. В «черный список» попали 27 человек из Газпромбанка и восемь — из Сбербанка.

В качестве обоснования в документе минфина США говорится, что Сбербанк – «крупнейший российский финансовый институт, в котором хранится примерно треть всех банковских активов России».

В случае с Газпромбанком — он «является основным путем, по которому Россия продает газ в Европу».

Белый дом не замораживает его активы и не запрещают какие-либо транзакции с ним. «Тем не менее мы не хотим, чтобы Газпромбанк воспринимали как тихую гавань. Поэтому мы принимаем меры в отношении его руководителей, чтобы создать леденящий эффект», – подчеркнул представитель американских властей.

Санкции коснулись и Московского индустриального банка, а также десяти его дочерних структур.

«В совокупности сегодняшние шаги представляют собой продолжение систематического и методичного отрезания России от мировой финансовой и экономической системы. Сигнал заключается в том, что в российской экономике не будет тихих гаваней, пока продолжается вторжение [президента России Владимира] Путина», – добавил чиновник (цитата по ТАСС).

…а также экспортные и другие ограничения

Помимо этого, США решили ограничить поставки промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров. Таким образом власти страны хотят нанести прямой «ущерб военным усилиям России».

Параллельные санкции, как утверждают в Белом доме, вводит и ЕС, усиливая контроль за химической продукцией.

«Эти новые меры [экспортного] контроля еще больше ограничат доступ России к компонентам, которые необходимы ей для пополнения и восполнения своих военных возможностей», – считает представитель администрации.

Кроме того, США запрещают оказывать российским компаниям аудиторские, консалтинговые и маркетинговые услуги, чтобы помешать потенциальному обходу санкций и сокрытию богатств, приобретенных «нечестным путем». Под санкции также попал целый ряд судов под российским флагом.