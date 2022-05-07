«Это пощечина Украине». Посол оценил запрет украинских флагов в Берлине 9 мая

Украинский посол в Германии Андрей Мельник резко раскритиковал решение берлинской полиции, которая запретила приносить флаги Украины и России к военным мемориалам 9 мая. По его мнению, так полиция уравняла между собой Россию и Украину. Это можно расценить как «отсутствие такта» и «пощечину Украине и украинскому народу», заявил Мельник.

Посол Украины сообщил, что украинская сторона «шокирована» решением берлинской полиции ограничить использование украинских флагов 9 мая,передает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу. <...> Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и является катастрофическим политическим решением», — сказал украинский дипломат.

Полиция Берлина одновременно ввела тот же запрет на российский флаг, и Мельник считает, что так в Германии приравняли друг к другу «нацию-жертву», то есть Украину, и «преступников», то есть, Россию. По словам Мельника, можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности, но подобное сравнение — «просто возмутительно». Как предупредил посол, на этом фоне все заверения бундестага в солидарности с Украиной — пустой звук.

Мельник призвал мэра Берлина Франциску Гиффай «немедленно отменить это сомнительное решение».

Берлинская полиция запретила в период с 8 по 9 мая использовать некоторую российскую и украинскую символики на территории мемориалов, посвященных Второй мировой войне, и «в непосредственной близости» от них. Конкретно речь идет о флагах России, СССР, ДНР и ЛНР, Украины, георгиевской ленте, буквах V и Z. Кроме того, нельзя появляться в этих местах в военной форме или носить части обмундирования, надевать военные знаки отличия. Также нельзя будет играть и петь русские/украинские марши и военные песни.

Этот запрет не касается ветеранов Второй мировой, дипломатов, государственных представителей и делегаций. С них сняты ограничения, чтобы они могли «почтить память государств, непосредственно принимавших участие в освобождении Германии», пояснила полиция.

Посольство России сообщило, что 8 и 9 мая возложит венки и цветы к мемориалам павшим советским воинам в трех районах Берлина. «Представители посольства и других государственных учреждений России также почтят память жертв нацизма. Они намерены посетить важнейшие памятные места бывших концлагерей и крупнейшие захоронения воинов Красной Армии и подневольных рабочих», — рассказало посольство. Там уточнили, что точное время памятных мероприятий не будет обнародовано из соображений безопасности.

Посольство Украины планирует 8 мая возложить венок к тому же советскому военному мемориалу, который посетят и российские дипломаты (в районе Тиргартен).

«Он канцлер, а не колбаса». Как раньше Мельник критиковал немецкие власти

Украинский посол в Германии отметился рядом громких высказываний насчет отношений Германии, Украины и России. Так, в начале января он заявил, что Германия «несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль». В начале апреля посол обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в слишком тесных связях с Россией.

«Такт — это незнакомое Штайнмайеру слово, по крайней мере тогда, когда речь идет об Украине. Отношения с Россией для него — нечто фундаментальное, святое, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Даже военное вторжение не играет при этом роли», — считает дипломат.

В начале мая посол назвал канцлера Германия Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за то, что тот отказался от поездки в Киев (после того, как украинские власти не пригласили в Киев немецкого президента). «Разыгрывать обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному. Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину , это не детский сад», — сообщил Мельник.

Последние слова Мельника возмутили вице-президента Свободной демократической партии (СвДП) Германии Вольфганга Кубицки.

«Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать», — подчеркнул вице-президент.

Однако Мельник отказался извиняться. «Речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить в эти дни правильную политику. Для нас непонятно, почему люди здесь [в Германии] продолжают рассказывать сказки, вместо того, чтобы нам оперативно помогать, чтобы поставлять нам БМП Marder, танки Leopard? Речь идет не о том, чувствует себя кто-то оскорбленным или нет, речь о том, помогут ли нам спасти людей», — пояснил украинский дипломат.

Он также заявил, что проблема насчет высказываний против Шольца была «урегулирована в телефонном разговоре» между президентами Германии и Украины. В ходе беседы 5 мая они обсудили «недоразумения прошлого». Штайнмайер заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Берлин поддерживает Киев. Со своей стороны, Зеленский пригласил политика вместе с высшим руководством ФРГ на Украину.