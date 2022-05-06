«У Украины есть возможность нанести удар по Крымскому мосту»

Представитель национальных вооруженных сил Латвии капитан Янис Слайдиньш заявил, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту 9 мая. По его мнению, у ВСУ появились необходимые ресурсы благодаря поставкам с Запада. Ранее СНБО Украины обещал, что ВСУ атакуют мост, как только будет такая возможность. Российские эксперты, впрочем, считают успешную атаку на мост невозможной.

Представитель вооруженных сил Латвии отметил, что повреждение Крымского моста стало бы большим ударом для России. Именно через этот мост Россия перебрасывает резервы на все южное направление Украины, объяснил капитан Слайдиньш.

«После поставок из стран Запада у Украины есть возможность нанести удар по этому очень важному в стратегическом отношении мосту», — указал капитан. Он добавил, что успех такой атаки поднял бы моральных дух Украины. Слайдиньш допустил, что ВСУ планируют атаковать мост 9 мая.

В конце апреля секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что если бы украинская армия могла, она бы уже нанесли удар по Крымскому мосту. «Если бы у нас была способность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», — пообещал Данилов.

Позже советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович уточнил, что Крымский мост находится под хорошей защитой и Украина пока не может напасть на него.

«Из средств, которые могли бы у нас достать [до моста]: либо авиация — она не пройдет, либо Точки-У (тактический ракетный комплекс) — они не долетят, потому что дистанция не позволяет туда долететь. <...> То есть Крымскому мосту, к сожалению, в ближайшее время ничего не угрожает», — признал Арестович.

Он рассказал, что мост строили «по всем правилам боевой устойчивости» и постарались защитить от возможной атаки. По словам советника, сооружение прикрывают по меньшей мере две зенитно-ракетные бригады, несколько кораблей и постоянный «наряд сил в воздухе, который за этим всем следит, специально, чтобы туда ничего не прилетело».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в апреле назвала Крымский мост «самым защищенным мостом в мире». Она сообщила о существовании многоступенчатой системы защиты моста с использованием систем ПВО. Помимо этого безопасность, по словам сенатора, обеспечивает «очень серьезная» системой гидролокации, которая исключает подводные диверсии.

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов говорил, что Крымский мост можно уничтожить за «несколько минут» крылатыми ракетами «Нептун». Однако эту информацию опроверг «Газете.Ru» военный эксперт, полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России в отставке Александр Хаев.

«Для этой ракеты с массой боевой части в 150 км и дальностью полета 280 км мост был доступен при пусках из Мариуполя или Бердянска. Сейчас такая возможность полностью исключена», — пояснил он.

Эксперт уточнил, что небо над крымским полуостровом, в том числе над Крымским мостом, полностью закрывает «куб из самых совершенных систем ПВО». Задействованы четыре дивизиона ЗРС С-400 «Триумф» – в Севастополе (на мысе Фиолент), Евпатории, Джанкое и Феодосии. Прикрывают Крымский мост в непосредственной близости и другие средства ПВО, в том числе ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

«Безопасность ближней зоны Крымского моста обеспечивает и новое соединение Росгвардии – 115-я отдельная морская бригада специального назначения. На ее вооружении, помимо штатных видов оружия, находятся надводные и подводные технические средства, в том числе береговые посты наблюдения и охранные комплексы», — рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Максим Бегунов.

Российские силовики постоянно мониторят мост и предотвратят возможные диверсии, утверждал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев. Он указывал, что этим занимается, в том числе ФСБ.

Мост через Керченский пролив является самым протяженным из когда-либо построенных Россией, его общая длина 19 км. Россия возвела мост после присоединения Крыма. Он состоит из параллельных автомобильной и железной дорог. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный, окончательно, в 2020-м. В ЕС строительство моста рассматривали как «подрыв территориальной целостности Украины».