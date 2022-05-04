«Забрать часть своей территории»: Венгрию обвинили в стремлении захватить Закарпатье

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Венгрия хочет забрать себе часть территории Украины, а также знала о подготовке военной спецоперации России заранее. Он также пригрозил Венгрии ответ на действия страны.

«Была предупреждена заранее»

«Венгрия открыто заявляет о своем сотрудничестве с Россией. Более того, она была предупреждена заранее Путиным о том, что будет нападение на нашу страну… Она почему-то считала, что может забрать часть своей территории. Та страна, которая так себя вела — посмотрим, какие последствия будут после», — приводит слова Данилова «Украина.Ру».

При этом секретарь СНБО считает, что с Россией Украина может подписать «только капитуляцию». А начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию «Новое время» заявил, что есть два варианта прекращения боевых действий и капитуляции РФ.

«Первый — разделение России на три и более частей. И второй — относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга (Калининград – «Газета.Ru»), принадлежащего Германии», — заявил Буданов.

В статье издания «Украина.Ру» напомнили, что 2 мая Украина внесла премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в список на сайте «Миротворец» как «антиукраинского пропагандиста» и «соучастника преступлений российской власти против Украины и ее граждан».

Ранее венгерский премьер неоднократно заявлял, что его страна не будет поставлять Украине оружие. Также Орбан сообщил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях.

«Единственный в ЕС отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа даже в долгосрочной перспективе», — указывается в сообщении на сайте «Миротворец».

Кроме того, Венгрия крайне негативно относится к идее эмбарго на энергоносители из России.

После заявлений Данилова посольство Венгрии на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) опровергло его обвинения. Дипломаты потребовали объяснений от «компетентных руководителей Украины» и призвали секретаря СНБО отказаться от своих слов.

«Эти утверждения о Венгрии содержат необоснованные, ложные обвинения, которые разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении. <…> Мы решительно отвергаем и осуждаем лживые наветы, которые прозвучали против Венгрии, а также намерения, которые стоят за ними», — говорится в сообщении посольства.

«Закарпатье принадлежит Венгрии»

В Закарпатской области Украины проживает венгерское национальное меньшинство – около 150 тысяч человек, согласно переписи 2001 года. В 2018 году газета Magyar Hang со ссылкой на исследование Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II и Национального института политических исследований сообщила, что количество венгров в регионе уменьшилось примерно до 131 тысячи человек.

В прошлом на протяжении практически тысячелетия Закарпатье принадлежало венграм. Вплоть до 1918—1919 годов, когда эта территория была оккупирована чехословацкой и румынской армиями.

В конце марта 2022 года вице-премьер Украины Ирина Верещук на своей странице в Facebook предположила, что венгерские власти своей политикой могут добиваться перехода под свой контроль украинского Закарпатья. Украинские власти неоднократно упрекали Венгрию в намерении отобрать часть территорий страны.

Так, в октябре 2017 года МИД Украины направил ноту протеста венгерской стороне с требованием запретить проведение акции «Самоопределение для Закарпатья», об этом на своей странице в Twitter написал глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.

«Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию!» — сообщил Климкин.

Он также выразил уверенность, что Венгрия и в дальнейшем «будет уважать территориальную целостность Украины». Однако, несмотря на протест украинской стороны, акция состоялась в Будапеште.

Тогда посол Украины в Венгрии Любовь Непоп написала в своем Facebook, что организаторы акции «выражают протест варварству путчистов», которые «захватили в плен» Украину и вместе с ней «венгерских национальных братьев». Дипломат отметила, что Будапешт при согласовании акции сослался на свободу собраний и выражения протестов.

«Использование этих прав не оправдывает надписи на спине участника акции: «Закарпатье по закону принадлежит Венгрии», — подчеркнула посол.