Глава Хорватии пообещал не пустить скандинавов в НАТО. Но не все зависит от него

Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал, что заблокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если у него будет такой шанс. По правилам НАТО, одобрить принятие нового члена должны все страны альянса. Однако те же правила позволяют присоединить скандинавов и без разрешения Милановича. Ранее хорватский президент разругался с правительством страны из-за своей пророссийской позиции насчет НАТО и Украины.

Президент Хорватии Миланович объявил , что не допустит вступления Финляндии и Швеции в НАТО, если у него будет такая возможность. Скандинавские страны активизировали обсуждения насчет присоединения к альянсу после начала российской спецоперации на Украине.

Хорватский президент уточнил, что воспользуется правом вето на приглашение в НАТО новых членов, если этот вопрос поднимут во время его присутствия на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.

Миланович добавил, что вряд ли сможет заставить посла Хорватии поддержать свою позицию, если вопрос будут обсуждать без самого Милановича «на более низком уровне». Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в свою очередь отметил, что Миланович в любом случае «может устроить шоу только с процедурной точки зрения».

Хорватский профессор конституционного права Саня Барич подтвердила, что президент Хорватии может наложить вето на прием Финляндии и Швеции, даже если хорватское правительство с этим не согласно. Единственная ситуация, когда хорватский президент не может действовать без согласия своего премьер-министра, это назначение послов, потому что они оба должны поставить подписи под соответствующим документом.

Согласно статье 10 Североатлантического договора, все участники НАТО должны дать согласие на принятие нового члена. Хорватия входит в НАТО с 2009 года. Решение о приеме в НАТО выносит Североатлантический совет. Этот орган проводит заседания как с участием глав государств (тогда это называется саммитом), так и на уровне постоянных представителей (в случае Хорватии, это посол). Независимо от уровня, на котором собирается Североатлантический совет, будь то посол или президент, решения имеют одинаковый вес.

Таким образом, НАТО может принять новых членов и без согласия хорватского президента. Это решение также должен ратифицировать хорватский парламент.

Почему Миланович не хочет пускать скандинавов в НАТО

Хорватский президент пояснил, что так «борется за хорватский народ» и пытается «добиться для них как можно большего».

«Я наложу вето на приглашение, это то, что я могу сделать. <...> Мы современная независимая страна, которая думает сама за себя. <...> Я не на стороне России. <...> Я на стороне Хорватии», — сказал Миланович на пресс-конференции 3 мая.

При этом он добавил, что считает Россию «агрессором» в «этой войне» на Украине.

Ранее президент Хорватии говорил, что выступает против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, так как Хорватия в принципе должна блокировать прием новых членов в альянс. По мнению Милановича, таким демаршем Загреб заставит Запад повлиять на ситуацию в Боснии и Герцеговине (БиГ).

«Пока американцы, англичане и немцы не заставят [боснийские власти] в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, парламент Хорватии не должен ратифицировать чье-либо вступление в НАТО», — сказал президент в конце апреля.

Миланович уточнял, что вне привязки к боснийским хорватам не препятствовал бы вступлению скандинавские страны в альянс, хоть это и плохая идея. «Что касается меня, то пусть вступают в НАТО, пусть тыкают разъяренного медведя ручкой в глаз», — кратко высказался он. Хорватский президент добавил, что «втягивать» Финляндию в НАТО — это «опасная авантюра», потому что Финляндия «находится в 50 км от Петербурга».

Как Миланович словами про Украину и НАТО оттолкнул собственное правительство

В конце января президент Хорватии также заявил, что в НАТО «не место» Украине, и назвал ее «одной из наиболее коррумпированных стран». Миланович сообщил, что в 2014 году на Украине произошел не демократический переворот, в результате которого Украина решила «идти на запад, ничего не спрашивая у России».

Он также пообещал всеми силами мешать любому участию Хорватии в конфликте между Украиной и Россией, в котором, по его мнению, виноваты США. Президент пригрозил в случае эскалации отозвать «всех до последнего хорватского солдата» из регионального контингента НАТО.

«Хорватия должна бежать от этого, как от пожара. Хорватия не будет тут пожарным», — заявил Миланович.

На это жестко отреагировал хорватский премьер Пленкович. Он отметил, что хорватский контингент и так уже был отозван из группировки НАТО в регионе.

«Не знаю, об отзыве каких военных думает президент. Его заявление о коррумпированности Украины не является нашей позицией, и от имени правительства приношу извинения украинцам за такую чушь», — подчеркнул Пленкович.

В конце января Миланович обвинил своего премьера в том, что он «украинский агент». «Пленкович действует как украинский агент, а я как президент Хорватии. Это огромная разница. И с русскими я не дружен. Я никогда не был там официально. Я никогда не пил кофе с послом России», — утверждал хорватский президент.

В итоге хорватский премьер в конце апреля сообщил, что он, а также все хорватское правительство прекращает все контакты со своим же президентом. Пленкович назвал хорватского президента манипулятором, вандалом и «человеком с пророссийскими взглядами». «Я не знаю, является ли он их агентом или нет, однако ущерб, который он нанес Хорватии во внешней политике за последние два месяца, огромен. <...> Мы будем его бойкотировать», — резюмировал премьер.

На последнем мероприятии, которое посетили президент Миланович и премьер Пленкович, они прошли мимо друг друга, не пожав друг другу руки и не поздоровавшись.

При чем тут Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина — это парламентская республика, которая после балканской войны 90-х разделена на две части: сербскую и хорватско-боснийскую. У каждой есть собственные правительство и парламент, разные регионы объединяет общее центральное правительство.

Хорватия считает, что действующий в стране закон о выборах ущемляет местных хорватов. Это то немногое, в чем сходятся хорватские президент и премьер-министр. Пленкович в конце апреля заявил, что сейчас на боснийских выборах «нереально избрать хорвата, представляющего законные интересы хорватов».

«[Это] расстраивает боснийских хорватов и тем самым разрушает доверие между хорватами и боснийцами. Мы думаем, что это плохо, что это снос фундамента дома под названием БиГ», — пояснил премьер Хорватии.

Проблема вокруг боснийского закона о выборах связана с тем, что каждый кантон БиГ (административно-территориальная единица страны) может делегировать в парламент по одному кандидату независимо от этнического состава его населения. По мнению хорватского меньшинства, этот метод дает перевес боснийским мусульманам, поскольку во всех местах, где их больше, чем хорватов, они могут продвинуть своего кандидата.